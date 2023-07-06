ВСУ продвигаются под Бахмутом и сохраняют позиции на левом берегу Днепра: карты боев ISW

Ситуация в Луганской и Харьковской областях

Войска РФ 5 июля продолжили наступательные действия на рубеже Купянск - Сватово. По сообщению Генерального штаба ВСУ, Силы обороны отразили атаки оккупантов южнее н.п. Новоселовское (15 км к северо-западу от Сватово), западнее н.п. Нововодяное (17k км к юго-западу от Сватово), и на н.п. Новоегоровка (16 км на юго-запад от Сватово).

Источник, связанный с Кремлем, утверждал, что войска РФ очистили склад и промзону в юго-западной части Новоселовского и заняли позиции на двух неуказанных улицах поселка. Источник заявил, что российские войска продолжают борьбу за контроль над Новоселовским.

На кадрах с геолокацией, опубликованных 5 июля, видно, как ВСУ наносят удары по российским силам к северу от Новоселовского вдоль трассы N26.

Другой источник, связанный с Кремлем, утверждал, что войска РФ атаковали районы Новоселовское и Нововодяне.

Российские и украинские войска продолжали боевые действия в районе Кременной 5 июля. В Генштабе ВСУ сообщили, что войска РФ безуспешно атаковали украинские позиции южнее Дибровой (4 км к юго-западу от Кременной).

В Минобороны РФ заявили, что их войска якобы отразили наступление ВСУ на н.п. Макеевка (22 км к северо-западу от Кременной) и Диброву, а еще будто бы отбили две украинские ДРГ возле Серебрянки (11 км на юго-запад от Кременной) и Торское (13 км на запад от Кременной).

Источник, связанный с Кремлем, заявил, что войска РФ атаковали Серебрянское лесничество в направлении Григоровки (10 км к югу от Кременной) и в направлении Ямполя (18 км к юго-западу от Кременной).

Российский "военкор" утверждал, что украинские силы предприняли две неудачные попытки прорыва под Макеевкой и что российская артиллерия отразила наступление ВСУ на российские позиции под Дибровой.

Другой российский блоггер утверждал, что неназванные подразделения Воздушно-десантных войск РФ отражали атаки ВСУ на Торском выступе.

Ситуация в Донецкой области

Силы ВСУ 5 июля провели успешные наступательные операции в районе Бахмута. На кадрах с геолокацией, размещенных 5 июля, видно, что украинские подразделения продвинулись к юго-западу от Берховки (6 км к северо-западу от Бахмута), к западу от Ягодного (2 км к северу от Бахмута) и к юго-западу от Бахмута.

В Генштабе ВСУ сообщили, что наши военные отразили атаки российских войск в районе н.п. Богдановка (5 км к северо-западу от Бахмута), Орехово-Васильевка (11 км к северо-западу от Бахмута) и южнее Берховки. Также в Генштабе проинформировали, что ВСУ продолжают вести наступательные операции севернее и южнее города Бахмут и закрепились на новых позициях.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский заявил, что украинские войска штурмуют российские позиции на северных подступах к Бахмуту и отбили неустановленные районы.

По словам заместителя министра обороны Украины Анны Маляр, украинские силы продвигаются в неустановленном районе на южном фланге Бахмута, и что российским силам сложно маневрировать в пределах Бахмута.

Российские "военкоры" сообщают, что ВСУ освободили важную высоту возле Клещиевки (7 км к юго-западу от Бахмута), но не освободили сам населенный пункт. Один блогер утверждал, что поселок Клещиевка, который до сих пор находится под контролем российских оккупантов, не так важен, как высоты в поселке и вокруг него.

Другой "военкор" утверждал, что бессмысленно удерживать Клещиевку и дополнительную территорию до реки Бахмутка без контроля окружающих ее высот. Бывший первый заместитель "министра информации" "ДНРовцев" Данил Безсонов заявил, что ВСУ якобы совершали в среднем 20 безуспешных атак на российские позиции в день в течение четырех дней в районе Клищиевки.

Известный блоггер, связанный с Кремлем, опроверг другое российское сообщение о выводе войск РФ из Клещиевки, вместо этого заявив, что некоторые украинские ДРГ только закрепились в поселке.

Несколько "военкоров" утверждали, что в районе Клещиевки действуют подразделения 72-й мотострелковой бригады (3-й армейский корпус) ВС РФ и отряды "Шторм-Z". При этом аналитики ISW ранее сообщали, что основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин обвинил 72-ю ОМСБр в том, что она покинула стратегическую позицию в Бахмуте, что привело к потерям 500 "вагнеровцев", и что отряды "Шторм-Z" получили удивительно короткий промежуток времени для обучения перед развертыванием.

Войска РФ и ВСУ 5 июля продолжали наземные атаки вдоль линии Авдеевка - Донецк. На кадрах с геолокацией, опубликованных 5 июля, видно, что украинские силы продвинулись к западу от Веселого (6 км к северу от Авдеевки).

В Генштабе ВСУ заявили, что украинские войска оборонялись от российских наступательных операций в районе Авдеевки и Марьинки. Маляр также отмечала, что войска РФ атаковали на авдеевском и Марьинском направлениях, но не продвинулись вперед.

Официальный представитель Таврической группировски войск ВСУ капитан Валерий Шершень заявил, что войска РФ осуществили 17 неудачных штурмов на Марьинском направлении. Он отметил, что российские войска ранее применяли штурмы "мясорубки", но в последнее время стали использовать для атак небольшие группы по 8-10 человек. Капитан предположил, что у российских сил начинает заканчиваться личный состав, который можно использовать в более крупных атаках, а также они пытаются защитить технику..

Народный депутат Юрий Мысягин заявил, что ВСУ заняли новую позицию к северу от н.п. Опытное (6 км к северо-западу от окраины Донецка) после того, как оттеснили российские силы с этих позиций..

В Минобороны РФ рассказывали, что их войска якобы отразили девять украинских атак вблизи н. п. Первомайское (11 км к юго-западу от Авдеевки), Северное (6 км к западу от Авдеевки), Невельское (14 км к юго-западу от Авдеевки) и Красногоровка (22 км к юго-западу от Авдеевки) в Донецкой области.

Российский "военкор" утверждал, что в Марьинке действуют подразделения чеченского полка "Север-Ахмат" (входит в состав 78-го мотострелкового полка особого назначения 42-й гвардейской мотострелковой дивизии 58-й общевойсковой армии Южного военного округа).

"Южная ось". Ситуация в Запорожской и Херсонской областях

Войска РФ и ВСУ 5 июля не проводили подтвержденных наземных атак на западе Донецкой области. При этом 5 июля украинские силы продолжали наземные атаки в районе границы западной части Донецкой области и восточной части Запорожской области.

В Минобороны РФ заявили, что российские силы якобы отразили небольшие наземные атаки ВСУ вблизи Старомайорского и Урожайного (оба примерно в 8 км к югу от Большой Новоселки).

Российский "военкор" утверждал, что украинские войска также атаковали вблизи Приютного (14 км к юго-западу от Великой Новоселки) и войска РФ атаковали возле Ровнополя (8 км к юго-западу от Большой Новоселки).

Украинские официальные лица признали продолжающиеся контрнаступательные операции ВСУ в приграничье Донецкой и Запорожской областей. Кадры с геолокацией от 3 июля показывают горящую российскую бронетехнику к северу от Приютного; однако неясно, удерживают ли украинские силы село.

ВСУ 5 июля продолжали наносить наземные удары в западной части Запорожской области. В Минобороны РФ 5 июля рассказывали, что российские силы будто бы отразили атаку украинских войск вблизи н. п. Жеребянки (26 км к юго-западу от Орехова).

Российские источники продолжали утверждать, что небольшие украинские штурмовые группы атаковали Роботино, Нестерянку и Копани (все в пределах 7-12 км к югу от Орехова)

Военный преступник и бывший российский офицер Игорь Гиркин утверждал, что ВСУ продолжали атаки, но не продвигались в западной части Запорожской области.

На кадрах с геолокацией видно, что по состоянию на 4 июля войска РФ выдвинулись на позиции непосредственно к югу от Пятихаток (25 км к юго-западу от Орехова).

Украинский чиновник подтвердил, что ВСУ сохраняют позиции на восточном (левобережье) Херсонской области. Представитель Южной группы войск ВСУ Наталья Гуменюк заявила, что российские силы ведут разведку существующих украинских позиций в неустановленном районе восточного берега Херсонской области с использованием небольших диверсионно-разведывательных групп на катерах. Гуменюк также заявила, что российские войска отбили прежние позиции на восточном берегу Херсонской области, которые оккупанты потеряли из-за затопления в результате разрушения плотины Каховской ГЭС.

Российские "военкоры" утверждали, что войска РФ продолжают попытки вытеснить ВСУ с их позиций на восточном берегу в районе Антоновского моста.

Блогеры также рассказывали, что ВСУ удалось перебросить две небольшие группы подкреплений с западного (правого) берега на восточный берег, и что российские войска все чаще наносят авиаудары по украинским позициям.

Некоторые "военкоры" продолжали критиковать российское военное командование за то, что оно продолжало протыкать российскую пехоту позициями украинского восточного берега, несмотря на большие потери и несмотря на отсутствие угрозы более широким позициям РФ на восточном берегу Херсонской области, создаваемой ограниченными аозициями ВСУ на восточном берегу.

Российские источники сообщают, что подразделения российской 126-й бригады береговой обороны (22-й армейский корпус, Черноморский флот) и 205-й мотострелковой бригады (49-я общевойсковая армия, ЮВО) проводят разведку и наносят удары по украинским силам в этом районе.

Ситуация на Бахмутском направлении

Военные ВСУ уже больше месяца продолжают активные действия под Бахмутом Донецкой области. Нашим бойцам удается продвигаться севернее и южнее города. Таким образом Силы обороны хотят взять в окружение группировку противника, которая находится в населенном пункте.

Ранее аналитики Института изучения войны отмечали, что украинские военные продолжают вести наступательные действия сразу по нескольким направлениям. Также им удалось закрепиться на новых позициях вблизи Бахмута.

Как заявил недавно руководитель службы по связям с общественностью Командования Сил Территориальной обороны ВСУ Алексей Дмитрашковский, оккупанты начали активно применять химическое оружие против украинских воинов на этом направлении.

Также сообщалось, что ранее 3-я отдельная штурмовая бригада показала видео работы в лесополосе, где располагался противник.