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В ЗСУ показали роботу військових в лісосмузі під Бахмутом

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Середа 05 липня 2023 13:31
В ЗСУ показали роботу військових в лісосмузі під Бахмутом Фото: в ЗСУ показали роботу військових в лісосмузі під Бахмутом (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Збройні сили продовжують наступати під Бахмутом. Показали роботу в лісосмузі, де розташовувався противник.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал 3-тя окрема штурмова бригада.

"Продовжуємо наступати під Бахмутом. Так виглядають позиції в лісосмузі, де розташовувався противник до цього штурму", - пише бригада.

Зазначається, що на відео можна попобачити липневу операцію на південних околицях міста в якій брала участь 3-тя штурмова рота 1-го штурмового батальйону.

Ситуація на Бахмутському напрямку

Згідно з даними Інституту вивчення війни, українські воїни продовжують вести наступальні дії відразу на кількох напрямках. Також їм вдалось закріпитись на нових позиціях поблизу Бахмута.

Тим часом за словами керівника служби зв'язків з громадськістю Командування Сил Територіальної оборони ЗСУ Олексія Дмитрашківського, ворог активно почав застосовувати хімічну зброю проти наших воїнів на Бахмутському напрямку.

В ЗСУ показали роботу військових в лісосмузі під Бахмутом

Фото: ситуація на Бахмутському напрямку станом на 05.07 04:52 (deepstatemap.live)

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