ЗСУ просуваються, ворог у пастці. Маляр розповіла про ситуацію довкола Бахмута

Збройні сили України наступають на Бахмутському напрямку, на півдні від міста вдалося просунутись на понад кілометр.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника міністра оборони України Ганни Маляр.
"На Бахмутському напрямку на південному флангу є просування по декількох ділянках - більше кілометра", - йдеться у заяві.
Маляр пояснила, що на північному флангу бої без зміни положень.
Ситуація в Бахмуті
"В самому Бахмуті ворог фактично у пастці", - пояснила заступник міністра оборони.
За її словами, наші війська максимально ускладнили пересування ворога та унеможливили вихід. Тривають обстріли з обох сторін.
Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий розповів, що українські військові просунулись на понад кілометр на Бахмутському напрямку за останню добу.
"Сили оборони продовжують (на Бахмутському напрямку - ред.) утримувати ініціативу, тиснути на ворога, проводити штурмові дії, просуватись по північному та південному флангах. Зокрема, за останню добу там пройдено більше кілометра", - сказав він.
Також наші бійці також мають частковий успіх в районі Кліщіївки та закріплюються на досягнутих рубежах.
Детальніше про бої на південь від Бахмута та про те, чи варто чекати на швидке звільнення міста, - читайте у матеріалі РБК-Україна.
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