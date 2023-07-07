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ВСУ продвигаются, враг в ловушке. Маляр рассказала о ситуации вокруг Бахмута

Фото: заместитель министра обороны Украины Анна Маляр (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Вооруженные силы Украины наступают на Бахмутском направлении, на юге от города удалось продвинуться более чем на километр.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление замминистра обороны Украины Анны Маляр.

"На Бахмутском направлении на южном фланге есть продвижение по нескольким участкам - более километра", - говорится в заявлении.

Маляр объяснила, что на северном фланге бои без изменения положений.

Ситуация в Бахмуте

"В самом Бахмуте враг фактически в ловушке", - пояснила заместитель министра обороны.

По ее словам, наши войска максимально усложнили передвижение врага и сделали невозможным выход. Продолжаются обстрелы с обеих сторон.

Наступление на Бахмутском направлении

Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый рассказал, что украинские военные продвинулись более чем на километр на Бахмутском направлении за последние сутки.

"Силы обороны продолжают (на Бахмутском направлении - ред.) удерживать инициативу, давить на врага, проводить штурмовые действия, продвигаться по северному и южному флангам. В частности, за последние сутки там пройдено более километра", - сказал он.

Также наши бойцы имеют частичный успех в районе Клещиевки и закрепляются на достигнутых рубежах.

Детальнее о боях к югу от Бахмута и о том, стоит ли ожидать скорого освобождения города, - читайте в материале РБК-Украина.

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