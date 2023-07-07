ВСУ продвигаются, враг в ловушке. Маляр рассказала о ситуации вокруг Бахмута

Вооруженные силы Украины наступают на Бахмутском направлении, на юге от города удалось продвинуться более чем на километр.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление замминистра обороны Украины Анны Маляр.
"На Бахмутском направлении на южном фланге есть продвижение по нескольким участкам - более километра", - говорится в заявлении.
Маляр объяснила, что на северном фланге бои без изменения положений.
Ситуация в Бахмуте
"В самом Бахмуте враг фактически в ловушке", - пояснила заместитель министра обороны.
По ее словам, наши войска максимально усложнили передвижение врага и сделали невозможным выход. Продолжаются обстрелы с обеих сторон.
Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый рассказал, что украинские военные продвинулись более чем на километр на Бахмутском направлении за последние сутки.
"Силы обороны продолжают (на Бахмутском направлении - ред.) удерживать инициативу, давить на врага, проводить штурмовые действия, продвигаться по северному и южному флангам. В частности, за последние сутки там пройдено более километра", - сказал он.
Также наши бойцы имеют частичный успех в районе Клещиевки и закрепляются на достигнутых рубежах.
Детальнее о боях к югу от Бахмута и о том, стоит ли ожидать скорого освобождения города, - читайте в материале РБК-Украина.
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