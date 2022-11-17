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ЗСУ просуваються в Луганській області: в ОВА назвали напрямок

Фото: ЗСУ просуваються в Луганській області (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Збройні сили України потроху просуваються вперед в Луганській області, однак кожен метр дається достатньо важко.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю голови Луганської обласної військової адміністрації Сергія Гайдая в Новини.Live.

"На напрямку Сватово-Кремінна тенденція поки що позитивна, наші війська просуваються вперед", - сказав він.

Водночас Гайдай додав, що кожен метр Луганщини дається ЗСУ достатньо важко. На його думку, однією з причин є відсутність фактору несподіванки, як було, зокрема, під час звільнення Харківської області.

"Після деокупації Харківщини російські війська все ж встигли величезну територію замінувати, підтягнути резерви. Вони також привезли загони кадировців та тих зеків, яких набирав Пригожин, встигли підірвати мости, побудувати певні оборонні споруди. Тому кожен метр Луганщини, кожен населений пункт дається достатньо важко", - додав голова ОВА.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що секретар РНБО Олексій Данілов не підтвердив слова голови Об'єднаного комітету начальників штабів США генерала Марка Міллі про втрати ЗСУ у 100 тисяч убитих та поранених.

Також раніше ми писали, що екс-командувач США у Європі генерал Бен Ходжес вважає, що українська армія отримає перевагу над росіянами в умовах зими.

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