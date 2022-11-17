ВСУ продвигаются в Луганской области: в ОВА назвали направление

Вооруженные силы Украины постепенно продвигаются вперед в Луганской области, однако каждый метр дается достаточно тяжело.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главы Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая в Новости. Live.

"На направлении Сватово-Кременная тенденция пока положительная, наши войска продвигаются вперед", - сказал он.

В то же время Гайдай добавил, что каждый метр Луганщины дается ВСУ достаточно тяжело. По его мнению, одной из причин является отсутствие фактора неожиданности, как было, в частности, при освобождении Харьковской области.

"После деоккупации Харьковской области российские войска все же успели огромную территорию заменять, подтянуть резервы. Они также привезли отряды кадыровцев и тех зэков, которые набирал Пригожин, успели взорвать мосты, построить определенные оборонные сооружения. Поэтому каждый метр Луганской области, каждый населенный пункт дается достаточно тяжело", - добавил глава ОВА.