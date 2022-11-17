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ВСУ продвигаются в Луганской области: в ОВА назвали направление

Фото: ВСУ продвигаются в Луганской области (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Вооруженные силы Украины постепенно продвигаются вперед в Луганской области, однако каждый метр дается достаточно тяжело.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главы Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая в Новости. Live.

"На направлении Сватово-Кременная тенденция пока положительная, наши войска продвигаются вперед", - сказал он.

В то же время Гайдай добавил, что каждый метр Луганщины дается ВСУ достаточно тяжело. По его мнению, одной из причин является отсутствие фактора неожиданности, как было, в частности, при освобождении Харьковской области.

"После деоккупации Харьковской области российские войска все же успели огромную территорию заменять, подтянуть резервы. Они также привезли отряды кадыровцев и тех зэков, которые набирал Пригожин, успели взорвать мосты, построить определенные оборонные сооружения. Поэтому каждый метр Луганской области, каждый населенный пункт дается достаточно тяжело", - добавил глава ОВА.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что секретарь СНБО Алексей Данилов не подтвердил слова главы Объединенного комитета начальников штабов США генерала Марка Милли о потерях ВСУ в 100 тысяч убитых и раненых.

Также ранее мы писали, что экс-командующий США в Европе генерал Бен Ходжес считает , что украинская армия получит преимущество над россиянами в условиях зимы.

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ЛуганскВойна России против Украины