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Рада закликає визнати Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу

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Середа 16 листопада 2022 16:52
Рада закликає визнати Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу Фото: Верховна рада (Віталій Носач, РБК Україна)
Автор: Сергей Новиков


Верховна рада підтримала постанову №8199, у якій звернулась до парламентів держав світу стосовно визнання Голодомору 1932-1933 років злочином геноциду українського народу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову партії "Слуга народу" Олену Шуляк в Facebook.

"Ця страшна трагедія, яка спіткала Український народ у 1932-1933 роках забрала мільйони людських життів. Це одна з найбільш кровавих сторінок нашої історії українського народу. Скільки людей загинули від жахливої смерті внаслідок злочинної політики тоталітарного режиму. А тим часом кораблі, навантажені українським зерном відходили із українських портів. Це вкотре підтверджує умисне винищення Українського народу", - заявила Шуляк.

За її словами, на жаль, і сьогодні Україна знову потерпає від агресії зі сторони РФ. Тож для нас важлива підтримка демократичних держав світу, зокрема визнання ними геноцидом українського народу Голодомор 1932-1933 років в Україні.

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