ЗСУ просуваються у Луганській області: оновлена карта бойових дій

Підрозділи Збройних сил України зайшли в декілька населених пунктів Харківської та Донецької областей. Мова йде про Новий Мир, Новомихайлівку, Катеринівку, Ямполівку та Терни.

Також ЗСУ вдалося зайти у село Греківка Луганської області та наблизитись до Новолюбівки. У "сіру зону" перейшли Невське, Новоєгорівка та частина Нововодяного. На окремих позиціях військові просунулись на 10 кілометрів.

На інших напрямках фронту змін зафіксовано не було.