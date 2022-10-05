ЗСУ просуваються у Луганській області: оновлена карта бойових дій

У середу, 5 жовтня, українські військові продовжили активно просуватися та займати населені пункти в Харківській, Донецькій та Луганській областях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані карти Deepstatemap.
Підрозділи Збройних сил України зайшли в декілька населених пунктів Харківської та Донецької областей. Мова йде про Новий Мир, Новомихайлівку, Катеринівку, Ямполівку та Терни.
Також ЗСУ вдалося зайти у село Греківка Луганської області та наблизитись до Новолюбівки. У "сіру зону" перейшли Невське, Новоєгорівка та частина Нововодяного. На окремих позиціях військові просунулись на 10 кілометрів.
На інших напрямках фронту змін зафіксовано не було.
Нагадаємо, що Збройні сили України розпочали деокупацію Луганської області. Українським бійцям уже вдалося звільнити кілька населених пунктів.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що українські бійці звільнили селище Торське, яке знаходиться поблизу Кремінної .
За словами Гайдая, російські війська вже почали підготовку до оборони Кременної. Там спостерігається велика кількість ворожих солдатів та масові мінування.
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