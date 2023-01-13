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ЗСУ просуваються до Кремінної, а окупанти намагаються обійти Бахмут: карти боїв

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Київ, П'ятниця 13 січня 2023 03:54
ЗСУ просуваються до Кремінної, а окупанти намагаються обійти Бахмут: карти боїв Фото: ЗСУ повільно просуваються до Кремінної та відбивають атаки в районі Бахмута (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Українські військові повільно просуваються до Кремінної Луганської області та успішно відбивають атаки окупантів, які намагаються обійти Бахмут із півночі та півдня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.

ЗСУ просуваються до Кремінної, а окупанти намагаються обійти Бахмут: карти боїв ЗСУ просуваються до Кремінної

Повідомлялося, що 12 січня російські та українські війська продовжували наступальні операції на лінії Сватово-Кремінна у Луганській області. За даними Генштабу України, ЗСУ відбили наступ російських військ у районі Стельмахівки (16 км на захід від Сватового). Міністерство оборони РФ заявило, що російські війська знищили українські диверсійно-розвідувальні групи у 44 км від Сватового.

У Генштабі України повідомили, що ЗСУ відбили атаку російських військ у районі Кремінної, що може свідчити про подальше просування українських сил до населеного пункту. Протягом останніх двох днів на підступах до Кремінної тривали запеклі бої, через що російські війська перекинули додаткові сили.

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що українські сили покращили свої тактичні позиції в районі Білогорівки (12 км на південь від Кремінної) і не дозволяють російським силам атакувати населений пункт.

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Окупанти продовжили наступальні операції у районі Бахмута. ЗСУ 12 січня відбили атаки військ РФ у районі самого Бахмута, на північний схід від Бахмута в районі Червоної Гори, Парасковіївки та Підгородного; та в межах 22 км на південний захід від Бахмута в районі Кліщівки та Майорська.

Російський блогер заявив, що війська РФ штурмують українські позиції в районі Благодатного (11 км на північний схід від Бахмута) і що підрозділи ПВК "Вагнера" намагаються просунутися на східних околицях Бахмута. Російські джерела стверджували, що окупанти повністю захопили Досвідчене (4 км на південь від Бахмута), хоча ISW не знаходить підтвердження цієї інформації.

Також на кадрах з геолокацією, опублікованих 11 січня, видно, що російські війська утримують позиції на захід від Новоселівки (10 км на північний схід від Авдіївки).

ЗСУ просуваються до Кремінної, а окупанти намагаються обійти Бахмут: карти боївПівденний напрямок: війська РФ мають намір посилити контроль ЗАЕС

Генштаб ЗСУ повідомив, що російські війська збудували мережу траншей та бліндажів у Херсонській області, використовуючи транспортні контейнери, які вони взяли у лікарнях у прилеглих районах.

Війська РФ також продовжують зусилля щодо встановлення повного контролю над Запорізькою атомною електростанцією. Український центр опору повідомив, що російські сили доставляють інженерів із Росії на ЗАЕС, оскільки українські співробітники, як і раніше, відмовляються підписувати контракт із Росатомом.

ЗСУ просуваються до Кремінної, а окупанти намагаються обійти Бахмут: карти боїв

Також ми писали, що, за даними Генштабу ЗСУ, українські військові 12 січня знищили три склади боєприпасів ворога.

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