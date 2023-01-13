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ВСУ продвигаются к Кременной, а оккупанты пытаются обойти Бахмут: карты боев

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Киев, Пятница 13 января 2023 03:54
ВСУ продвигаются к Кременной, а оккупанты пытаются обойти Бахмут: карты боев Фото: ВСУ медленно продвигаются к Кременной и отбивают атаки в районе Бахмута (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Украинские военные медленно продвигаются к Кременной Луганской области и успешно отбивают атаки оккупантов, которые пытаются обойти Бахмут с севера и юга.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.

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Сообщалось, что 12 января российские и украинские войска продолжали наступательные операции на линии Сватово-Кременная в Луганской области. По данным Генштаба Украины, ВСУ отразили наступление российских войск в районе Стельмаховки (16 км к западу от Сватово). Министерство обороны РФ заявило, что российские войска уничтожили украинские диверсионно-разведывательные группы в 44 км к северо-западу от Сватово.

В Генштабе Украины сообщили, что украинские силы отразили атаку российских войск в районе Кременной, что может свидетельствовать о дальнейшем продвижении украинских сил к населенному пункту. В течение последних двух дней на подступах к Кременной продолжались ожесточенные бои, в связи с чем российские войска перебросили дополнительные силы.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что украинские силы улучшили свои тактические позиции в районе Белогоровки (12 км к югу от Кременной) и не позволяют российским силам атаковать населенный пункт.

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Оккупанты продолжили наступательные операции в районе Бахмута. ВСУ 12 января отразили атаки войск РФ в районе самого Бахмута, к северо-востоку от Бахмута в районе Красной Горы, Парасковиевки и Подгородного; и в пределах 22 км к юго-западу от Бахмута в районе Клищевки и Майорска.

Российский блогер заявил, что войска РФ штурмуют украинские позиции в районе Благодатного (11 км к северо-востоку от Бахмута) и что подразделения ЧВК "Вагнера" пытаются продвинуться на восточных окраинах Бахмута. Российские источники утверждали, что оккупанты полностью захватили Опытное (4 км к югу от Бахмута), хотя ISW не находит подтверждения этой информации.

Также на кадрах с геолокацией, опубликованных 11 января, видно, что российские войска удерживают позиции западнее Новоселовки (10 км к северо-востоку от Авдеевки).

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Генштаб ВСУ сообщил, что российские войска построили сеть траншей и блиндажей в Херсонской области, используя транспортные контейнеры, которые они взяли в больницах в близлежащих районах.

Войска РФ также продолжают усилия по установлению полного контроля над Запорожской атомной электростанцией. Украинский центр сопротивления сообщил, что российские силы доставляют инженеров из России на ЗАЭС, поскольку украинские сотрудники, как и раньше отказываются подписывать контракт с Росатомом.

ВСУ продвигаются к Кременной, а оккупанты пытаются обойти Бахмут: карты боев

Также мы писали, что, по данным Генштаба ВСУ, украинские военные 12 января уничтожили три склада боеприпасов врага.

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