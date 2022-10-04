UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

ЗСУ просуваються у Херсонській області: оновлена карта бойових дій

Фото: ЗСУ просуваються у Херсонській області (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У вівторок, 04 жовтня, українські військові продовжили активно просуватися та займати населені пункти в Херсонській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані карти Deepstatemap.

Підрозділи Збройних сил України зайшли в декілька населених пунктів на півночі Херсонської області, а саме в Старосілля, Новодмитрівку, Велику Олександрівку, Малу Олександрівку, Давидів Брід.

Таким чином, можна вважати, що військові на цій ділянці фронту успішно форсували річку Інгулець. На окремих ділянках військовим вдалося просунутись на майже 13 кілометрів.

У "сіру зону" перейшли Костирка, Черешневе, Нововосресенське, Новомиколаївка, Іщенка. Підрозділи окупантів, скоріш за все, вийшли з них.

На інших напрямках фронту змін зафіксовано не було.

Нагадаємо, що сьогодні ЗСУ підняли прапор України над двома селами в Херсонській області.

Також, вчора, 3 жовтня, наші воїни зайшли в село Шевченківка Херсонської області. Водночас про підняття українського прапора у Хрещенівці стало відомо ще позавчора.

Також ЗСУ вчора зайняли Борову у Харківській області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсонська областьВійна в Україні