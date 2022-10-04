ВСУ продвигаются в Херсонской области: обновлена карта боевых действий

Подразделения Вооруженных сил Украины зашли в несколько населенных пунктов на севере Херсонской области, а именно в Староселье, Новодмитровку, Большую Александровку, Малую Александровку, Давыдов Брод.

Таким образом, можно считать, что военные на этом участке фронта успешно форсировали реку Ингулец. На отдельных участках военным удалось продвинуться почти на 13 километров.

В "серую зону" перешли Костырка, Черешневое, Новосрессенское, Новониколаевка, Ищенко. Поздразделения оккупантов, скорее всего, вышли из них.

В других направлениях фронта изменений зафиксировано не было.