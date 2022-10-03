ЗСУ просуваються у двох областях: оновлена карта бойових дій

У Харківській області підрозділи Збройних сил України зайшли в декілька населенних пунктів, а саме Глущенкове, Андріївку, Ізюмське, Дружелюбівку та частину Червоного Ставу. Населені пункти розташовані за 20 кілометрів від Борової, в яку сьогодні теж зайшли українські військові.

У "сіру зону" перейшли села Греківка та Макіївка Луганської області, оскільки скоріш за все звідти вийшлі російські військові.

У Херсонській області ЗСУ також просуваються та зайшли у Новоалександрівку, Гаврилівку, Любимівку, Петрівку. На деяких позиціях військові просунулись від 10 до 15 кілометрів вперед. У "сіру зону" перейшли Біляївка та Українка.

На інших напрямках фронту змін зафіксовано не було.