ВСУ продвигаются в двух областях: обновленная карта боевых действий

В Харьковской области подразделения Вооруженных сил Украины зашли в несколько населенных пунктов, а именно Глущенково, Андреевку, Изюмское, Дружелюбовку и часть Червоного Става. Населённые пункты расположены в 20 километрах от Боровой, в которую сегодня тоже вошли украинские военные.

В "серую зону" перешли села Грековка и Макеевка Луганской области, поскольку, скорее всего, оттуда вышли российские военные.

В Херсонской области ВСУ также продвигаются и зашли в Новоалександровку, Гавриловку, Любимовку, Петровку. На некоторых позициях военные продвинулись от 10 до 15 километров вперед. В "серую зону" перешли Беляевка и Украинка.

В других направлениях фронта изменений зафиксировано не было.