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ВСУ продвигаются в двух областях: обновленная карта боевых действий

Фото: ВСУ продвигаются в двух областях (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В понедельник, 3 октября, украинские военные начали активно продвигаться и занимать населенные пункты Харьковской и Херсонской областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные карты Deepstatemap .

В Харьковской области подразделения Вооруженных сил Украины зашли в несколько населенных пунктов, а именно Глущенково, Андреевку, Изюмское, Дружелюбовку и часть Червоного Става. Населённые пункты расположены в 20 километрах от Боровой, в которую сегодня тоже вошли украинские военные.

В "серую зону" перешли села Грековка и Макеевка Луганской области, поскольку, скорее всего, оттуда вышли российские военные.

В Херсонской области ВСУ также продвигаются и зашли в Новоалександровку, Гавриловку, Любимовку, Петровку. На некоторых позициях военные продвинулись от 10 до 15 километров вперед. В "серую зону" перешли Беляевка и Украинка.

В других направлениях фронта изменений зафиксировано не было.

Напомним, сегодня украинские военные заняли Боровую в Харьковской области.

Вчера стало известно, что украинские военные освободили село Торское в Донецкой области, что в 22 километрах от Кременной в Луганской области.

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