ЗСУ просуваються в Донецькій області: оновлена карта бойових дій

Українські військові звільнили від російських окупантів села Благодатне та Нескучне у Донецькій області. При цьому ще з двох населених пунктів вибиті російські окупанти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту бойових дій Deepstate.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що українські військові звільнили від російських загарбників населені пункти Благодатне і Нескучне.

Водночас ЗСУ в районі Берховського водосховища просунулися вперед на 250 метрів.

Згідно з картою, сусідні населені пункти Макарівка і Сторожеве перебувають у сірій зоні.

скріншот deepstatemap

При цьому в Сухопутних військах ВСУ офіційно підтвердили звільнення населеного пункту Благодатне від російських окупантів.

За словами речника Сил оборони Таврійського напрямку Валерія Шершеня, операція зі звільнення населеного пункту пройшла успішно завдяки взаємодії з іншими підрозділами.

Водночас Сьомий окремий батальйон АРЕЙ УДА повідомив про звільнення населеного пункту Нескучне на Донеччині, який, згідно з мапою, розташований у сірій зоні.

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