ua ru
Пн, 12 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

ЗСУ просуваються в Донецькій області: оновлена карта бойових дій

Новость на русском →
Неділя 11 червня 2023 22:57
ЗСУ просуваються в Донецькій області: оновлена карта бойових дій Фото: ЗСУ просунулися на Донеччині (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Українські військові звільнили від російських окупантів села Благодатне та Нескучне у Донецькій області. При цьому ще з двох населених пунктів вибиті російські окупанти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту бойових дій Deepstate.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що українські військові звільнили від російських загарбників населені пункти Благодатне і Нескучне.

Водночас ЗСУ в районі Берховського водосховища просунулися вперед на 250 метрів.

Згідно з картою, сусідні населені пункти Макарівка і Сторожеве перебувають у сірій зоні.

ЗСУ просуваються в Донецькій області: оновлена карта бойових дійскріншот deepstatemap

При цьому в Сухопутних військах ВСУ офіційно підтвердили звільнення населеного пункту Благодатне від російських окупантів.

За словами речника Сил оборони Таврійського напрямку Валерія Шершеня, операція зі звільнення населеного пункту пройшла успішно завдяки взаємодії з іншими підрозділами.

Водночас Сьомий окремий батальйон АРЕЙ УДА повідомив про звільнення населеного пункту Нескучне на Донеччині, який, згідно з мапою, розташований у сірій зоні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ВСУ Донецька область Війна Росії проти України
NEWS
В ЗСУ розповіли подробиці операції по звільненню Благодатного
В ЗСУ розповіли подробиці операції по звільненню Благодатного
DAILY
"Розстріляли, зґвалтували, а тепер затопили". Як Херсон потерпає від повені після підриву ГЕС
Анастасія Рокитна, Віталій Носач "Розстріляли, зґвалтували, а тепер затопили". Як Херсон потерпає від повені після підриву ГЕС