ua ru
Пн, 12 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

ВСУ продвигаются в Донецкой области: обновленная карта боевых действий

Новина українською →
Воскресенье 11 июня 2023 22:57
ВСУ продвигаются в Донецкой области: обновленная карта боевых действий Фото: ВСУ продвинулись в Донецкой области (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Украинские военные освободили от российских оккупантов села Благодатное и Нескучное в Донецкой области. При этом из еще двух населенных пунктов выбиты российские оккупанты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту боевых действий Deepstate.

Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что украинские военные освободили от российских захватчиков населенные пункты Благодатное и Нескучное.

В то же время ВСУ в районе Берховского водохранилища продвинулись вперед на 250 метров.

Согласно карте, соседние населенные пункты Макаровка и Сторожевое находятся в серой зоне.

ВСУ продвигаются в Донецкой области: обновленная карта боевых действийскриншот deepstatemap

При этом в Сухопутных войска ВСУ официально подтвердили освобождение населенного пункта Благодатное от российских оккупантов.

По словам спикера Сил обороны Таврического направления Валерия Шершеня, операция по освобождению населенного пункта прошла успешно благодаря взаимодействию с другими подразделениями.

В то же время Седьмой отдельный батальон АРЕЙ УДА сообщил об освобождении населенного пункта Нескучное в Донецкой области, который, согласно по карте, находится в серой зоне.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ВСУ Донецкая область Война России против Украины
NEWS
В ВСУ рассказали подробности операции по освобождению Благодатного
В ВСУ рассказали подробности операции по освобождению Благодатного
DAILY
"Расстреляли, изнасиловали и затопили". Как Херсон страдает от наводнения после подрыва ГЭС
Анастасия Рокитна, Виталий Носач "Расстреляли, изнасиловали и затопили". Как Херсон страдает от наводнения после подрыва ГЭС