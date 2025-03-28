Генштаб про фронт: відбулося понад 150 боїв, майже половина - під Покровськом

За даними Генштабу, від початку доби відбулося 157 бойових зіткнень. Противник завдав по позиціях українських військ і населених пунктах одного ракетного та 73 авіаційних ударів, застосувавши п’ять ракет та 133 керованих авіаційних бомби, 1028 ударів дронами-камікадзе, а також здійснив понад 4500 артилерійських обстрілів.

Чотири штурмові дії противника відбулись в районах Вовчанська та Кам’янки на Харківському напрямку.

На Куп’янському напрямку противник три рази намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій у районі Загризового та в напрямку Богуславки.

На Лиманському напрямку ворог 16 разів атакував, намагаючись просунутися у районах населених пунктів Надія, Ямполівка та в напрямку Греківки, Нового, Новомихайлівки, Зеленої Долини. Наразі продовжуються дев’ять боєзіткнень.

На Сіверському напрямку наші воїни успішно зупинили одну атаку поблизу Івано-Дар’ївки.

На Краматорському напрямку Сили оборони зупинили чотири ворожі спроби просунутися вперед в районі Часового Яру та в напрямку Білої Гори, Предтечиного.

Ворог 20 разів намагався вклинитися в нашу оборону на Торецькому напрямку, у районі Торецька та в напрямках Диліївки, Щербинівки. Наразі продовжуються два боєзіткнення.

Інтенсивно атакує ворог українських захисників на Покровському напрямку. Тут, впродовж дня, агресор здійснив 72 штурмові та наступальні дії.

Активність російських окупантів - у районах населених пунктів Пантелеймонівка, Олександропіль, Тарасівка, Єлизаветівка, Лисівка, Котлине, Новосергіївка, Удачне, Новоолександрівка, Котлярівка, Успенівка, Преображенка, Андріївка та в напрямку Калинового, дев’ять боєзіткнень продовжуються дотепер.

За сьогодні українські воїни на даному напрямку знешкодили 364 окупанти, 221 з них - безповоротно. Також наші захисники знищили танк, вісім одиниць автомобільної техніки, сім мотоциклів, дві броньові машин піхоти, засіб РЕБ, самохідну артилерійську установку, гармату, міномет та два пункти управління противника. Також значно пошкоджено дві одиниці автомобільної техніки, три мотоцикли, дві гармати та один танк.

На Новопавлівському напрямку наші оборонці зупинили 15 атак противника у районах населених пунктів Костянтинопіль, Розлив, Дніпроенергія.

На Гуляйпільському напрямку ворог проводив чотири штурмові дії у районі Привільного. Сили оборони успішно зупинили всі ворожі атаки. Авіаційного удару зазнали Новопіль, Новодарівка, Гуляйполе та Залізничне.

На Оріхівському напрямку відбулося вісім бойових зіткнень, противник намагався просунутися в напрямку населених пунктів Щербаки, Малі Щербаки, Мала Токмачка, Степове, Кам’янське та північніше Нестерянки. Авіаударів зазнали населені пункти Кам’янське та Новоандріївка.

На Придніпровському напрямку відбулось два боєзіткнення з противником. Противник завдав авіаудару по району Козацького.

Чотирнадцять бойових зіткнень відбулося сьогодні на Курському напрямку. Протягом цієї доби ворог здійснив 288 артилерійських обстрілів, зокрема 16 - із реактивних систем залпового вогню, завдав 22 авіаційних удари, скинувши 35 керованих бомб.