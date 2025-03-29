ВСУ продвигаются в Белгородской области, враг давит на четырех направлениях: карты ISW

Силы обороны Украины недавно продвинулись в Белгородской области. Между тем фиксируется продвижение российских захватчиков возле Торецка и Курахово, а также в Курской области и на западе Запорожской области.

Об этом передает РБК-Украина , ссылаясь на новый отчет американского Института изучения войны (ISW ) .

Операция ВСУ в России

Войска РФ недавно продвинулись в приграничные районы Курской области. Геолокационные кадры, опубликованные 28 марта, показывают, что российские подразделения продвинулись к северным окраинам Гуево (к югу от Суджи).

Российские "военкоры" утверждали, что путинские войска атакуют в Курской области вблизи Олешни (к юго-западу от Суджи) и Гоголевки, а также на севере Сумской области вблизи Владимировки, Веселовки и вблизи Журавки.

Российские блогеры рассказывали, что Силы обороны Украины удерживают позиции в южной части н.п. Гуево, Горналь (к югу от Гуево) и Олешня.

Недавно Силы обороны Украины продвинулись на северо-западе Белгородской области. Как показывают опубликованные 28 марта геолокационные кадры, ВСУ продвинулись в восточной части Поповки (к северо-западу от города Белгород).

Российские "военкоры" признали, что ВСУ продвинулись к окраинам Поповки, но утверждали, что населенный пункт является спорной "серой зоной".

Российские блогеры также рассказывали, что ВСУ атаковали вблизи Поповки, Демидовки (к востоку от Поповки) и Графовки (к юго-востоку от Поповки).

Восток Украины. Операция РФ №1 - Харьковская область

28 марта российские оккупанты продолжали наступательные действия на Харьковском направлении, но не продвинулись. Войска РФ 27 и 28 марта вели наступательные действия вблизи Волчанска.

Представитель Харьковской группировки войск ВСУ подполковник Павел Шамшин заявил, что враг ежедневно проводит до 5 штурмов возле Волчанска, а река Волчья образовала естественный барьер для продвижения россиян в Волчанске. Шамшин отметил, что последний раз захватчики пытались пересечь реку несколько недель назад, когда был лед.

Операция РФ №2 - Луганская область

28 марта войска РФ продолжали наступать на Купянском направлении, но продвинуться не смогли. Российские оккупанты атаковали в районе Фиголевки, вблизи Петропавловки, Степной Новоселовки и Песчаного 27 и 28 марта.

28 марта в ОСГВ "Хортица" сообщили, что российские захватчики утром 27 марта начали усиленный механизированный штурм с применением 13 единиц БТР на Купянском направлении. В ВСУ отметили, что уничтожили 12 единиц БТР и один танк врага.

28 марта российские оккупанты продолжали наступать на Боровом направлении, но не продвинулись. Войска РФ атаковали возле Загрызово, Богуславки, Новой Кругляковки, Надежды и Грековки 27 и 28 марта.

28 марта российские захватчики продолжали наступать на Лиманском направлении, но не продвинулись. Войска РФ атаковали в районе Ямполевки, Колодезей, Мирного, Нового, Новомихайловки, Ольговки, возле Торского, Заречного, в районе Серебрянского лесничества и в направлении Дроновки 27 и 28 марта.

Операция РФ №3 - Донецкая область

28 марта российские оккупанты продолжали наступать на Северском направлении, но продвинуться не смогли. Войска РФ атаковали в районе Григорьевки и Белогоровки, вблизи Верхнекаменского и Ивано-Дарьевки 27 и 28 марта.

28 марта российские захватчики продолжали наступательные действия в районе Часового Яра, но продвинуться не смогли. Путинские войска наступали под самим Часовым Яром, возле Курдюмовки, Озаряновки, Белой Горы и на Предтечино 27 и 28 марта.

Войска РФ недавно продвинулись на Торецком направлении. Геолокационные кадры, опубликованные 24 и 27 марта, показывают, что российские оккупанты продвинулись вдоль улицы Даргомыжского в северной части Торецка и на шахте "Центральная" в юго-западной части Торецка.

Российские захватчики атаковали под самим Торецком, возле Делиевки, Крымского, в районе Щербиновки и Леонидовки 27 и 28 марта.

Представитель украинской бригады, которая действует на Торецком направлении, заявил, что с середины июля 2024 года российские оккупанты потеряли более 15 тысяч солдат убитыми в Торецке. По оценкам спикера, на этом направлении россияне понесли более 50 тысяч потерь.

28 марта войска РФ продолжили наступательные действия на Покровском направлении, но не продвинулись. Российские захватчики атаковали в районе Тарасовки и в сторону Малиновки, возле Елизаветовки, Водяного Второго, Калинового, Сухого Яра, Лисовки, Котлино, Новосергиевки, Удачного, Новоалександровки, Котляровки, Успеновки и Преображенки 27 и 28 марта.

28 марта российские "военкоры" заявили, что Силы обороны Украины контратаковали возле Котлино и Котляровки.

28 марта спикер ОСГВ "Хортица" полковник Виктор Трегубов сообщил, что россияне наращивают интенсивность обстрелов на Покровском направлении и пытаются выйти на уровень интенсивности, который был в январе 2025 года.

Трегубов заявил, что оккупанты изменили основное направление удара и пытаются продвигаться на восток от Покровска в направлении трассы Т-0504 Покровск - Константиновка.

В ОСГВ "Хортица" 28 марта сообщили, что в последнее время российские захватчики усилили использование бронетехники на Покровском направлении.

Представитель украинской бригады, которая действует на Покровском направлении, отметил, что войска РФ усилили пехотные и механизированные атаки, а 27 марта бригада уничтожила около 10 единиц российской тяжелой техники. Спикер отметил, что недавно ВСУ во время отражения российского механизированного штурма в этом районе повредили 1 танк и 8 боевых машин пехоты противника.

27 марта украинский военнослужащий заявил, что во время попытки российского механизированного штурма на Покровском направлении ВСУ уничтожили 12 единиц бронетехники врага.

Российские захватчики недавно продвинулись на Кураховском направлении. Как показывают обнародованные 27 марта геолокационные кадры, войска РФ продвинулись к северу от Андреевки (к западу от Курахово).

27 и 28 марта российские захватчики наступали в районе Константинополя, Андреевки, Алексеевки и Багатира, и в районе Разлива. 28 марта российский "военкор" заявил, что ВСУ контратакуют возле Константинополя.

28 марта войска РФ продолжали наступательные действия в направлении Большой Новоселки, но не продвинулись. Российские оккупанты атаковали в направлении Отрадное, возле Днепроэнергии, Скудного, Бурлацкого, наступали на Комар, возле Привольного, Свободного Поля и Новоселки 27 и 28 марта.

В ОСГВ "Хортица" 28 марта сообщили, что ВСУ отбили российских механизированный штурм численностью минимум в усиленный взвод с привлечением 1 танка и 4 бронемашин вблизи Веселого.

"Южная ось"

Российские захватчики недавно продвинулись на западе Запорожской области. Как показывают геолокационные кадры, опубликованные 26 марта, войска РФ немного продвинулись к северу от Жеребянок (к северо-западу от Работино).

Российские оккупанты наступали возле Каменского, Лобкового, Малых Щербаков, Щербаков и Нестерянки 27 и 28 марта.

28 марта спикер ВСУ полковник Владислав Волошин заявил, что российские захватчики на Ореховском и Гуляйпольском направлениях за последние несколько дней значительно усилили атаки небольшими группами пехоты.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец 28 марта заявил, что Россия сконцентрировала на западе Запорожской области от 70 до 72 тысяч военных, до 320 танков и до 725 единиц бронетехники.

28 марта российские оккупанты вели ограниченные наступательные действия на Днепровском направлении, но не продвинулись.

Как заявил спикер ВСУ полковник Волошин, российские захватчики пытаются создать плацдармы на островах в дельте реки Днепр.

27 марта Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины опубликовало кадры недавних ударов по российским РЛС в оккупированном Крыму.

В ГУР сообщили, что Силы обороны Украины нанесли удары по одному мобильному радиолокационному комплексу дальнего действия 48Я6-К1 "Подлет", одной РЛС перехвата самолета РМ-10М1Е, одной РЛС 9С32 "Имбирь", одному командному пункту РЛС СТ-68, одной РЛС 39Н6 "Каста-2Е2" и одному буксиру "Федор Урюпин".

Ситуация на фронте

Как рассказали в Генеральном штабе ВСУ в вечерней сводке 28 марта, с начала суток на фронте произошло 157 боевых столкновений.

В военном командовании отметили, что наиболее активно российские захватчики действовали на Покровском направлении.

Добавим, 28 марта во время брифинга президент Владимир Зеленский проинформировал, что Силы обороны Украины продолжают активные действия на Курском направлении, и рассказал о шагах ВСУ "немножко ниже Курской области".