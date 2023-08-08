ЗСУ просунулися на сотні метрів на Мелітопольському напрямку

"Наші війська продовжують наступальні дії на Мелітопольському напрямку в районі населеного пункту Роботине. Там тривають дії щодо знищення ворога. Також там є просування сотнями метрів на цьому напрямку", - сказав Кузьмін.

За його словами, також тривають наступальні дії й на Бердянському напрямку. Там також є просування. Сили оборони йдуть вперед та знищують ворога.

Ситуація на півдні

Раніше заступник міністра оборони України Ганна Маляр повідомляла, що українським військовим удалося прорвати першу лінію оборони на деяких ділянках півдня. Нині вони вийшли на проміжну лінію.

Як повідомляв Інститут вивчення війни (ISW), українські війська 5 серпня провели контрнаступальну операцію на заході Запорізької області. Російські джерела стверджують, що ЗСУ просуваються поблизу Оріхова.

Однак на Мелітопольському та Бердянському напрямках російські війська мінують позиції в три шари, а також укріплюють і бетонують ключові для них панівні висоти. Це дуже уповільнює рух українських Збройних сил.