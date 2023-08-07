Окупанти намагаються сповільнити наступ ЗСУ на півдні: до чого вдається ворог

На Мелітопольському та Бердянському напрямках російські війська мінують позиції в три шари, а також укріплюють і бетонують ключові для них панівні висоти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступниці міністра оборони України Ганни Маляр в ефірі телемарафону.

"На півдні теж доволі складна ситуація була весь минулий тиждень. Наші Збройні сили на основних напрямках наступу, а саме Мелітопольському та Бердянському, стикаються із суцільним мінуванням", - сказала Маляр.

За її словами, ворог мінує позиції навіть в три шари. А також всі можливі напрямки руху.

Крім того, росіяни укріплюють і бетонують ключові для них панівні висоти.

"І зараз наші війська стикаються ще із такими ускладненнями та інженерними укріпленнями. Тому все це дуже уповільнює рух вперед. Але наші війська виконують чимало задач там", - зазначила заступниця міністра.

Вона додала, що однією з ключових задач українських бійців є ослаблення ворога.

"Тому ворог просуватися не може. І безумовно це зниження ворожого потенціалу. Як оборонного, так і наступального", - розповіла Маляр.

Ситуація на фронті

За даними Генштабу, минулої доби на фронтах сталося 50 бойових зіткнень. Артилеристи ЗСУ вразили 2 пункти управління, 2 райони зосередження особового складу, 2 артилерійські кошти на вогневих позиціях та одну станцію радіоелектронної боротьби противника.

Зокрема, як йдеться у звіті Інституту вивчення війни, ЗСУ продовжують контратакувати, проте останніми днями просування обох сторін сповільнилося. А біля Кліщіївки перехопити ініціативу заважає артилерія.