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ЗСУ прорвали першу лінію оборони росіян на окремих ділянках півдня, - Маляр

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П'ятниця 04 серпня 2023 20:52
ЗСУ прорвали першу лінію оборони росіян на окремих ділянках півдня, - Маляр Фото: Ганна Маляр, заступник міністра оборони України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Українським військовим удалося прорвати першу лінію оборони окупантів на деяких ділянках півдня. Нині вони вийшли на проміжну лінію.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву заступника міністра оборони України Ганни Маляр в ефірі телемарафону.

"Наші війська на півдні подекуди вже прорвали першу лінію оборони та перейшли на проміжну. І там вони стикаються з тим, що ворог на основних, ключових панівних висотах фактично збудував інженерні укріплення. Це, безумовно, ускладнює рух наших військ та самі бойові дії", - розповіла вона.

Маляр зазначила, що зараз окупанти перекидають свої резерви як на південний, так і східний напрямок. Здебільшого це професійні солдати.

Контрнаступ ЗСУ

Нагадаємо, наші захисники вже з початку літа продовжують наступ на окремих ділянках півдня та сходу. Вони вже досягли певних успіхів.

Зокрема, вони змогли деокупувати низку населених пунктів на південному сході. Нещодавно від росіян звільнили село Старомайорське Донецької області.

Більш детально про актуальні події українського контрнаступу можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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