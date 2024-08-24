ЗСУ просунулися східніше Суджі у Курській області: оновлені карти

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сервіс Deepstate.

Також аналітики Deepstate зазначають, що російські загарбники просунулися у Покровському районі Донецької області - біля селища Гродівка та міста Новогродівка.

Станом на 24 серпня площа з позначкою звільнено становить 823,43 квадратні кілометри, а "сіра зона" - 416,7 квадратні кілометри.

Курська операція ЗСУ

З 6 серпня українські війська проводять операцію у прикордонних районах Курської області Росії. За словами українського командування, ЗСУ контролюють десятки населених пунктів.

Нещодавно головком ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що українські захисники просунулися від 28 до 35 км вглиб оборони у Курській області.

Україна створила у Курській області військову комендатуру та планує відкрити гуманітарний коридор для евакуації цивільних.

Також з'являлася інформація, що частині російських військ у Курській області може опинитися у котлі на одній з ділянок бойових дій.

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