ЗСУ просунулися східніше Суджі у Курській області: оновлені карти
Сили оборони України просунулися у Курській області Росії. Зафіксоване просування ЗСУ східніше міста Суджа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сервіс Deepstate.
Як зазначають аналітики, українські військові змогли просунутися східніше поблизу Суджі, зокрема біля населеного пункту Мирний Курської області.
Станом на 24 серпня площа з позначкою звільнено становить 823,43 квадратні кілометри, а "сіра зона" - 416,7 квадратні кілометри.
скриншот deepstatemap.live
Станом на 23 серпня Сили оборони контролювали 815,54 квадратні кілометри, а "сіра зона" займала 424,6 квадратні кілометри.
скриншот deepstatemap.live
Також аналітики Deepstate зазначають, що російські загарбники просунулися у Покровському районі Донецької області - біля селища Гродівка та міста Новогродівка.
Курська операція ЗСУ
З 6 серпня українські війська проводять операцію у прикордонних районах Курської області Росії. За словами українського командування, ЗСУ контролюють десятки населених пунктів.
Нещодавно головком ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що українські захисники просунулися від 28 до 35 км вглиб оборони у Курській області.
Україна створила у Курській області військову комендатуру та планує відкрити гуманітарний коридор для евакуації цивільних.
Також з'являлася інформація, що частині російських військ у Курській області може опинитися у котлі на одній з ділянок бойових дій.
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