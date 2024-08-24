ВСУ продвинулись восточнее Суджи в Курской области: обновленные карты

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сервис Deepstate.

Также аналитики Deepstate отмечают, что российские захватчики продвинулись в Покровском районе Донецкой области - возле поселка Гродовка и Новогродовка.

По состоянию на 23 августа Силы обороны контролировали 815,54 квадратных километра, а "серая зона" занимала 424,6 квадратных километра.

По состоянию на 24 августа площадь с отметкой "освобождено" составляет 823,43 квадратных километра, а "серая зона" - 416,7 квадратных километра.

Как отмечают аналитики, украинские военные смогли продвинуться восточнее вблизи Суджи, в частности возле населенного пункта Мирной Курской области.

Курская операция ВСУ

С 6 августа украинские войска проводят операцию в приграничных районах Курской области России. По словам украинского командования, ВСУ контролируют десятки населенных пунктов.

Недавно главком ВСУ Александр Сырский сообщил, что украинские защитники продвинулись от 28 до 35 км вглубь обороны в Курской области.

Украина создала в Курской области военную комендатуру и планирует открыть гуманитарный коридор для эвакуации гражданских.

Также появлялась информация, что часть российских войск в Курской области может оказаться в котле на одном из участков боевых действий.

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