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ЗСУ просунулися в районі Вербового, росіяни покинули деякі позиції, - Генштаб

Фото: українські військові (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Українські війська просунулися в районі Вербового Запорізької області, змусивши окупантів покинути деякі свої позиції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

Як повідомляється, на Запорізькому напрямку Сили оборони України відбили  атаку противника неподалік Роботиного Запорізької області.

"В районі Вербового наші війська просунулися вперед, змусивши ворога покинути деякі позиції", - йдеться у зведенні Генштабу.

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Ситуація на фронті

За даними Генштабу, на фронті протягом доби сталося 57 бойових зіткнень. Сили оборони продовжують розширювати плацдарм на лівому березі Дніпра у Херсонській області.

Згідно зі звітом Інституту вивчення війни, українські війська продовжують вести запеклі бої з окупантами на кількох напрямках. Зокрема, ЗСУ продовжують утримувати плацдарм на лівому березі Херсонської області та відбивають атаки росіян у районі Кринок.

Втрати Росії у війні в Україні на ранок середи, 3 січня, склали 680 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 361 500 військових. Крім того, ЗСУ знищили 36 БПЛА та 73 ракети.

 

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Збройні сили УкраїниЗапорожская областьГенштаб ВСУВійна Росії проти України