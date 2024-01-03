ЗСУ просунулися в районі Вербового, росіяни покинули деякі позиції, - Генштаб

Як повідомляється, на Запорізькому напрямку Сили оборони України відбили атаку противника неподалік Роботиного Запорізької області.

"В районі Вербового наші війська просунулися вперед, змусивши ворога покинути деякі позиції", - йдеться у зведенні Генштабу.

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Ситуація на фронті

За даними Генштабу, на фронті протягом доби сталося 57 бойових зіткнень. Сили оборони продовжують розширювати плацдарм на лівому березі Дніпра у Херсонській області.

Згідно зі звітом Інституту вивчення війни, українські війська продовжують вести запеклі бої з окупантами на кількох напрямках. Зокрема, ЗСУ продовжують утримувати плацдарм на лівому березі Херсонської області та відбивають атаки росіян у районі Кринок.

Втрати Росії у війні в Україні на ранок середи, 3 січня, склали 680 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 361 500 військових. Крім того, ЗСУ знищили 36 БПЛА та 73 ракети.