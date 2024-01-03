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ВСУ продвинулись в районе Вербового, россияне покинули некоторые позиции, - Генштаб

Фото: украинские военные (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Украинские войска продвинулись в районе Вербового Запорожской области, заставив оккупантов покинуть некоторые свои позиции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

Как сообщается, на Запорожском направлении Силы обороны Украины отбили атаку противника вблизи Работино Запорожской области.

"В районе Вербового наши войска продвинулись вперед, заставив врага покинуть некоторые позиции", - говорится в сводке Генштаба.

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Ситуация на фронте

По данным Генштаба, на фронте в течение суток произошло 57 боевых столкновений. Силы обороны продолжают расширять плацдарм на левом берегу Днепра Херсонской области.

Согласно отчету Института изучения войны, украинские войска продолжают вести ожесточенные бои с оккупантами по нескольким направлениям. В частности, ВСУ продолжают удерживать плацдарм на левом берегу Херсонской области и отбивают атаки россиян в районе Крынок.

Потери России в войне в Украине к утру среды, 3 января, составили 680 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 361 500 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 36 БПЛА и 73 ракеты.

 

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Вооруженные силы УкраиныЗапорожская областьГенштаб ВСУВойна России против Украины