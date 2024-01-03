ВСУ продвинулись в районе Вербового, россияне покинули некоторые позиции, - Генштаб

Как сообщается, на Запорожском направлении Силы обороны Украины отбили атаку противника вблизи Работино Запорожской области.

"В районе Вербового наши войска продвинулись вперед, заставив врага покинуть некоторые позиции", - говорится в сводке Генштаба.

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Ситуация на фронте

По данным Генштаба, на фронте в течение суток произошло 57 боевых столкновений. Силы обороны продолжают расширять плацдарм на левом берегу Днепра Херсонской области.

Согласно отчету Института изучения войны, украинские войска продолжают вести ожесточенные бои с оккупантами по нескольким направлениям. В частности, ВСУ продолжают удерживать плацдарм на левом берегу Херсонской области и отбивают атаки россиян в районе Крынок.

Потери России в войне в Украине к утру среды, 3 января, составили 680 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 361 500 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 36 БПЛА и 73 ракеты.