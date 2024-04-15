ЗСУ просунулися в районі Кремінної та Новомихайлівки: карти ISW

Схід України. Операція №1 - Луганська область

Сили оборони України підтвердили просування на південь від Кремінної станом на 14 квітня. Геолокаційні кадри, опубліковані 14 квітня, показують, що ЗСУ просувалися на схід від Білогорівки (на південь від Кремінної), хоча це просування, ймовірно, було не нещодавнім, йдеться у публікації.

Російський "воєнкор" стверджував, що війська РФ нібито нещодавно трохи просунулися до східних околиць Тернів (на захід від Кремінної), хоча в ISW не знайшли візуального підтвердження цього твердження.

Командувач ВПС ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук 14 квітня подякував українським льотчикам за завдання 13 квітня успішного удару по невизначеному російському військовому об’єкту в окупованій частині Луганській області. Речник ВПС ЗСУ майор Ілля Євлаш заявив, що пілоти завдали удару по російському диспетчерському посту в цьому районі ракетами Storm Shadow/SCALP, та зазначив, що Україні потрібні додаткові ракети великої дальності для завдання аналогічних ударів по російській військовій інфраструктурі на окупованій частині України. Перед тим, 13 квітня, російські джерела заявили, що ЗСУ завдали удару Storm Shadow по машинобудівному заводу в окупованому Луганську.

Операція №2 - Донецька область

14 квітня позиційні бойові дії тривали на північний схід від Бахмута. Позиційні бойові дії тривали на схід від Сіверська в районі Верхньокам'янського; на південний схід від Сіверська біля Виїмки, Спірного, Веселого; та на південь від Сіверська біля Роздолівки.

Війська РФ 14 квітня підтвердили просування на схід від н.п. Часів Яр і продовжили наступальні дії в цьому районі. Геолокаційні кадри, опубліковані 14 квітня, показують, що окупанти просунулися на північний схід від мікрорайону Канал (східна частина міста Часів Яр) і вздовж бурелому на південний схід від цього населеного пункту.

Російський "воєнкор" стверджував, що війська РФ нібито просунулися на північ від Іванівського, хоча аналітики ISW не знайшли візуальних доказів цього твердження.

Бої тривали біля Нового мікрорайону на південному сході Часового Яру; на північний схід від Часового Яру біля Богданівки; на південний схід від Часового Яру біля Кліщіївки, Андріївки, Опитного; і на південь від Часового Яру біля Нью-Йорка. Речник групи військ "Хортиця" ЗСУ підполковник Назар Волошин заявив, що війська РФ штурмують Часів Яр і прилеглі райони невеликими штурмовими групами "майже 24 години на добу", а Бахмутський та Авдіївський напрямки є найбільш активними ділянками фронту на сході України.

Війська РФ нещодавно здійснили підтверджене просування на захід від Авдіївки на тлі продовження своїх наступальних операцій у цьому районі 14 квітня. Геолокаційні кадри, опубліковані 14 квітня, показують, що загарбники нещодавно просунулися на схід від Новобахмутівки (на північний захід від Авдіївки).

Російські "воєнкори" стверджували, що війська РФ начебто просунулися в напрямку Яснобродівки (на захід від Авдіївки), хоча експерти ISW не знайшли візуальних доказів цього.

Бої тривали на північний захід від Авдіївки в районі Новобахмутівки, Новокалинового та Бердичів; на захід від Авдіївки - біля н.п. Семенівка, Уманське, Тоненьке; на південний захід від Авдіївки біля Первомайського, Водяного та Невельського.

Українські сили нещодавно відновили позиції на південний захід від Донецька на тлі продовження позиційних боїв у цьому районі 14 квітня. Геолокаційні кадри, опубліковані 13 квітня, показують, що ЗСУ незначно просунулися вздовж вулиці Тімірязєва в південно-західній частині Новомихайлівки (на південний захід від Донецька).

Російські "воєнкори" стверджували, що війська РФ нібито продовжували просуватися на захід вулицею Центральною у центрі Новомихайлівки, хоча в ISW не знайшли візуального підтвердження цього твердження.

Позиційні бої також тривали на захід від Донецька в районі Красногорівки та Георгіївки.

14 квітня тривали позиційні бої в районі адмінкордону Донецької та Запорізької областей. Позиційні бої тривали на південь від Великої Новосілки в районі Старомайорського та Урожайного.

Речниця Південного оперативного командування ЗСУ полковник Наталія Гуменюк заявила, що російські сили на півдні України - ймовірно, йдеться про лінію фронту від Кам’янського Запорізької області (на північний захід від Роботиного) до Вугледара Донецької області - проводять ротацію підрозділів, та переміщують наступ на схід, у район Великої Новосілки. Гуменюк заявила, що ЗСУ спостерігають збільшення кількості російських штурмів біля Великої Новосілки та менше біля Роботиного, і що окупанти не використовують у цих штурмах бронетехніку.

"Південна вісь"

14 квітня тривали позиційні бої поблизу Роботиного та на північний захід від Вербового (на схід від Роботиного) на заході Запорізької області.

14 квітня тривали позиційні бої на східному (лівому) березі Херсонської області, в тому числі під Кринками.

Ситуація на фронті

Раніше у Генеральному штабі ЗСУ у вечірньому зведенні 14 квітня повідомили, що протягом доби на фронті зафіксовано 42 бойових зіткнення. У військовому командуванні додали, що російські окупанти намагалися покращити своє положення на Бахмутському напрямку.

Додамо, нещодавно головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що росіянам поставили задачу захопити місто Часів Яр під Бахмутом до 9 травня. Це створить умови для подальшого просування РФ до Краматорської агломерації.

Крім того, за словами глави Міноборони Рустема Умєрова, росіяни намагаються прорватися західніше Бахмута, але Сили оборони зривають ці плани, попри чисельну перевагу ворога.