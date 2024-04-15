ВСУ продвинулись в районе Кременной и Новомихайловки: карты ISW

Восток Украины. Операция №1 - Луганская область

Силы обороны Украины подтвердили продвижение к югу от Кременной по состоянию на 14 апреля. Геолокационные кадры, опубликованные 14 апреля, показывают, что ВСУ продвигались восточнее Белогоровки (южнее Кременной), хотя это продвижение, вероятно, было не недавним, говорится в публикации.

Российский "военкор" утверждал, что войска РФ якобы недавно немного продвинулись к восточным окрестностям Тернов (к западу от Кременной), хотя в ISW не нашли визуального подтверждения этого утверждения.

Командующий ВВС ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук 14 апреля поблагодарил украинских летчиков за нанесение 13 апреля успешного удара по неназванному российскому военному объекту в оккупированной части Луганской области. Представитель ВВС ВСУ майор Илья Евлаш заявил, что пилоты нанесли удар по российскому диспетчерскому посту в этом районе ракетами Storm Shadow/SCALP, и отметил, что Украине нужны дополнительные ракеты большой дальности для нанесения аналогичных ударов по российской военной инфраструктуре на оккупированной части Украины. Перед тем, 13 апреля, российские источники заявили, что ВСУ нанесли удар Storm Shadow по машиностроительному заводу в оккупированном Луганске.

Операция №2 - Донецкая область

14 апреля позиционные боевые действия продолжались северо-восточнее Бахмута. Позиционные боевые действия продолжались восточнее Северского в районе Верхнекаменского; юго-восточнее Северского возле Выемки, Спорного, Веселого; и к югу от Северска возле Раздоловки.

Войска РФ 14 апреля подтвердили продвижение к востоку от н.п. Часов Яр и продолжили наступательные действия в этом районе. Геолокационные кадры, опубликованные 14 апреля, показывают, что оккупанты продвинулись к северо-востоку от микрорайона Канал (восточная часть города Часов Яр) и вдоль бурелома к юго-востоку от этого населенного пункта.

Российский "военкор" утверждал, что войска РФ якобы продвинулись севернее Ивановского, хотя аналитики ISW не нашли визуальных доказательств этого утверждения.

Бои продолжались у Нового микрорайона на юго-востоке Часова Яра; северо-восточнее Часова Яра возле Богдановки; юго-восточнее Часова Яра возле Клещиевки, Андреевки, Опытного; и к югу от Часова Яра около Нью-Йорка. Спикер группы войск "Хортица" ВСУ подполковник Назар Волошин заявил, что войска РФ штурмуют Часов Яр и прилегающие районы небольшими штурмовыми группами "почти 24 часа в сутки", а Бахмутское и Авдеевское направления являются наиболее активными участками фронта на востоке Украины.

Войска РФ недавно совершили подтвержденное продвижение к западу от Авдеевки на фоне продолжения своих наступательных операций в этом районе 14 апреля. Геолокационные кадры, опубликованные 14 апреля, показывают, что захватчики недавно продвинулись к востоку от Новобахмутовки (к северо-западу от Авдеевки).

Российские "военкоры" утверждали, что войска РФ будто бы продвинулись в направлении Яснобродовки (к западу от Авдеевки), хотя эксперты ISW не нашли этого визуальных доказательств.

Бои продолжались северо-западнее Авдеевки в районе Новобахмутовки, Новокалинового и Бердичи; к западу от Авдеевки - возле н.п. Семеновка, Уманское, Тоненькое; юго-западнее Авдеевки возле Первомайского, Водяного и Невельского.

Украинские силы недавно восстановили позиции юго-западнее Донецка на фоне продолжения позиционных боев в этом районе 14 апреля. Геолокационные кадры, опубликованные 13 апреля, показывают, что ВСУ незначительно продвинулись вдоль улицы Тимирязева в юго-западной части Новомихайловки (юго-западнее Донецка).

Российские "военкоры" утверждали, что войска РФ якобы продолжали продвигаться на запад по улице Центральной в центре Новомихайловки, хотя в ISW не нашли визуального подтверждения этого утверждения.

Позиционные бои также продолжались западнее Донецка в районе Красногоровки и Георгиевки.

14 апреля продолжались позиционные бои в районе админграницы Донецкой и Запорожской областей. Позиционные бои продолжались южнее Великой Новоселки в районе Старомайорского и Урожайного.

Представитель Южного оперативного командования ВСУ полковник Наталья Гуменюк заявила, что российские силы на юге Украины - вероятно, речь идет о линии фронта от Каменского Запорожской области (к северо-западу от Работино) до Угледара Донецкой области - проводят ротацию подразделений и перемещают наступление на восток, в район Великой Новоселки. Гуменюк заявила, что ВСУ наблюдают увеличение количества российских штурмов около Великой Новоселки и меньше возле Работино, и что оккупанты не используют в этих штурмах бронетехнику.

"Южная ось"

14 апреля продолжались позиционные бои вблизи Работино и северо-западнее Вербового (восточнее Работино) на западе Запорожской области.

14 апреля продолжались позиционные бои на восточном (левом) берегу Херсонской области, в том числе под Крынками.

Ситуация на фронте

Ранее в Генеральном штабе ВСУ в вечерней сводке 14 апреля сообщили, что в течение суток на фронте зафиксировано 42 боевых столкновения. В военном командовании добавили, что российские оккупанты пытались улучшить свое положение на Бахмутском направлении.

Добавим, недавно главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что россиянам поставили задачу захватить город Часов Яр под Бахмутом до 9 мая. Это создаст условия для дальнейшего продвижения РФ в Краматорскую агломерацию.

Кроме того, по словам главы Минобороны Рустема Умерова, россияне пытаются прорваться западнее Бахмута, но Силы обороны срывают эти планы, несмотря на численное превосходство врага.