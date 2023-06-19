ЗСУ просунулися південніше Бахмута, - DeepState

Повідомляється, що підрозділи ЗСУ просунулися на 800-1200 метрів на північно-західній околиці села Кліщіївка Бахмутського району Донецької області. Просування на південь від Бахмуту дозволить українським військовим не лише наблизиться до самого міста, а й дасть можливість краще забезпечити логістику дорогою на Покровськ, оскільки від неї вдалося відтіснити ворога на 1-1,2 км.

За даними DeepState, ситуація довкола населеного пункту П'ятихатки Запорізької області "знаходиться на уточненні". Вчора, 18 червня, окупанти заявили про втрату населеного пункту П'ятихатки на Запорізькому напрямку, але потім це спростували. На думку експерта, такі дії можуть свідчити, що росіяни в паніці.

Контрнаступ ЗСУ

На початку літа ЗСУ посилили наступальні дії на сході та південному сході України. Українським військовим вдалося звільнити сім населених пунктів у Запорізькій та Донецькій областях.

За даними Генштабу ЗСУ, наступ Сил оборони України триває у трьох напрямках – Бердянському, Маріупольському та Бахмутському.

Як пише Reuters, військове керівництво України задіяло у контрнаступі 3 з 12 підготовлених бригад, у зв'язку з чим можна вважати, що основна битва ще попереду.

За даними експертів ISW, ЗСУ можуть тимчасово призупинити контрнаступ, щоб переглянути свою тактику для майбутніх операцій.