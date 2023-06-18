Окупанти заявили про втрату П'ятихаток, а потім передумали. Експерт пояснив причину

Сьогодні окупанти заявили про втрату населеного пункту П'ятихатки на Запорізькому напрямку, але потім це спростували. Такі дії можуть свідчити про те, що росіяни в паніці.

Окупанти заплуталися у заявах про П'ятихатки

Сьогодні колаборант Володимир Рогов, що наразі входить до російської "адміністрації" Запорізької області, заявив, що росіяни втратили село П'ятихатки на Запорізькому напрямку.

Однак під вечір росіяни спростували дану інформацію й заявили, що нібито вони відбили всі атаки.

Росіяни заплуталися, під чиїм контролем П'ятихатки (deepstatemap.live)

Чому окупанти говорять про власні поразки

За словами експерта, те, що пишуть російські воєнкори чи інші ресурси окупантів про те, що на Запорізькому напрямку тривають бойові дії, це дійсно так.

"Українські сили оборони доволі потужно просуваються і там (в районі П'ятихаток - ред.), і в нас є просування по трьох напрямкам на Запорізькому плацдармі", - пояснив Мусієнко.

Співрозмовник РБК-Україна зазначив, що по всіх трьох напрямках є успіхи.

"Росіяни в паніці про це повідомляють, тому що бачать, що нашим силам поступово, крок за кроком, важко, але вдається проходити лінію оборони. Ми маємо певні успіхи, а вони відповідно панічно нервують, тому і поспішають донести такі новини", - наголосив він.

Мусієнко також зауважив, що наразі українцям варто дочекатись офіційної інформації від уповноважених на те осіб.

Український контрнаступ

Нагадаємо, на початку червня українські військові почали просуватись на кількох напрямках, зокрема на Бахмутському, Торецькому та Бердянському. За тиждень вони взяли під контроль сім населених пунктів.

Однак українські чиновники наголошують, що контрнаступ ще не розпочався, а зараз просто йдуть контрнаступальні дії.

Яка ситуація на фронті

Як заявляла раніше заступник міністра оборони Ганна Маляр, українські військові просуваюся на всіх напрямках, на яких наступають. Водночас, ЗСУ продовжують оборонятися на кількох напрямках фронту, і не втратили жодної займаної позиції.

Сьогодні голова військової адміністрації Авдіївки Віталій Барабаш повідомив про просування і на Авдіївському напрямку. За його словами, за останні два тижні наші війська просунулись вперед трохи більш як на кілометр.

Детальніше про просування українських військових по всій лінії фронту можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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