ЗСУ просунулися на 2,5 км в напрямку Кремінної за тиждень, - Громов

Він зазначив, що українські бійці продовжують наступальні дії в районі Кремінної.

"Протягом тижня захисники України просунулись до 2,5 км в напрямку зазначеного населеного пункту", - сказав Громов.

РБК-Україна пояснювало, чому звільнення Кремінної та Сватового важливе і що там відбувається.

Тим часом The New York Times опублікувала матеріал в якому вказано, що ЗСУ наближаються до звільнення Кремінної. Журналісти зазначають, що деокупацій міста розширила б позицію ЗСУ в регіоні та дала б їм контроль над головними дорогами, що ведуть до Сєвєродонецька та Лисичанська.

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