UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

ЗСУ просунулися на 2,5 км в напрямку Кремінної за тиждень, - Громов

Фото: заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Українські військові за тиждень просунулися на 2,5 км у напрямку Кремінної Луганської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексія Громова під час брифінгу.

Він зазначив, що українські бійці продовжують наступальні дії в районі Кремінної.

"Протягом тижня захисники України просунулись до 2,5 км в напрямку зазначеного населеного пункту", - сказав Громов.

РБК-Україна пояснювало, чому звільнення Кремінної та Сватового важливе і що там відбувається.

Тим часом The New York Times опублікувала матеріал в якому вказано, що ЗСУ наближаються до звільнення Кремінної. Журналісти зазначають, що деокупацій міста розширила б позицію ЗСУ в регіоні та дала б їм контроль над головними дорогами, що ведуть до Сєвєродонецька та Лисичанська.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КременнаяГенштаб ВСУВійна Росії проти України