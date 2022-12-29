RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

ВСУ продвинулись на 2,5 км в направлении Кременной за неделю, - Громов

Фото: заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Украинские военные за неделю продвинулись на 2,5 км в направлении Кременной Луганской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексея Громова в ходе брифинга.

Он отметил, что украинские бойцы продолжают наступательные действия в районе Кременной.

"В течение недели защитники Украины продвинулись до 2,5 км в направлении указанного населенного пункта", - сказал Громов.

РБК-Украина объясняла, почему освобождение Кременной и Сватового важно и что там происходит.

Тем временем The New York Times опубликовала материал, в котором указано, что ВСУ приближаются к освобождению Кременной. Журналисты отмечают, что деоккупация города расширила бы позиции ВСУ в регионе и дало бы им контроль над главными дорогами, ведущими в Северодонецк и Лисичанск.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КременнаяГенштаб ВСУВойна России против Украины