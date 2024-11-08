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Ворог зазнав значних втрат на Покровському напрямку, в ЗСУ розповіли про ситуацію на фронті

П'ятниця 08 листопада 2024 23:37
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Ворог зазнав значних втрат на Покровському напрямку, в ЗСУ розповіли про ситуацію на фронті Фото: у Генштабі ЗСУ розповіли про ситуацію на фронті (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

На фронті в Україні з початку доби, 8 листопада, відбулося вже 164 бойових зіткнення. Покровський напрямок лишається одним з найгарячіших, і тут за день було знешкоджено 290 російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Генерального штабу Збройних сил України.

У військовому командуванні розповіли про оперативну обстановку станом на 22.00 08 листопада.

Російські обстріли

Російські окупанти завдали по території України 3 ракетних та 62 авіаційних ударів, застосувавши 5 ракет та скинувши 100 керованих авіабомб (КАБ).

Також загарбники при атаках задіяли 453 дрони-камікадзе, та здійснили понад 3500 обстрілів по позиціях Сил оборони України та населених пунктах.

Ситуація на фронті

У Генштабі зазначили, що українські захисники продовжують "рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження, виснажуючи по всій лінії фронту".

На Харківському напрямку противник 4 рази без успіху атакував оборонні рубежі ЗСУ неподалік Вовчанська.Також окупанти скинули 8 авіабомб на н.п. Вовчанськ, Одноробівка та Харків.

На Куп'янському напрямку загарбники 14 разів проводили наступальні штурми у районах Кіндрашівки, Колісниківки, Загризового, Лозової та Берестового. Воїни ЗСУ відбили 13 атак, ще 1 бій поблизу Берестового триває.

"Авіаційних ударів зазнали райони населених пунктів Ківшарівка, Новоосинове та Богуславка", - передали в Силах оборони.

На Лиманському напрямку ворог 11 разів атакував позиції ЗСУ неподалік Греківки, Зарічного, Тернів, Торського та Григорівки. Ще триває 1 бій.

На Сіверському напрямку Сили оборони стримують натиск окупаційних військ, 4 атаки ворона були відбиті в районі н.п. Білогорівка, поблизу Верхньокам'янського точиться 1 бій.

На Краматорському напрямку ЗСУ зупинили 1 наступальну дію окупантів поблизу н.п. Бондарне.

На Торецькому напрямку загарбники 10 разів атакували підрозділи ЗСУ біля Торецька та Щербинівки, 3 боєзіткнення ще тривають.

"Загарбницька армія активно застосовувала авіацію протягом дня, так було завдано ударів по районах населених пунктів Диліївка, Дружба, Торецьк, Щербинівка та Петрівка", - розповіли в Генштабі.

На Покровському напрямку окупанти 34 рази намагалися прорвати оборону ЗСУ неподалік н.п. Миролюбівка, Новоторецьке, Промінь, Лисівка, Крутий Яр, Селидове, Вишневе та Чумацьке. Ще тривають 3 атаки.

"Противник зазнає значних втрат - сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено 290 окупантів, 133 з них - безповоротно. Крім цього, знищено сім бойових броньованих машин, чотири мотоцикли та один бліндаж", - передали в Силах оборони.

На Курахівському напрямку ворог 40 разів атакував позиції ЗСУ поблизу Іллінки, Берестків, Новоселидівки, Новодмитрівки, Вознесенки, Максимівки, Антонівки та Катеринівки. Як уточнили в Генштабі, досі точиться 21 бій.

"З початку доби знешкоджено 149 окупантів, 48 з них - безповоротно, також знищено дві одиниці ББМ, один автомобіль, чотири мотоцикли, одну станцію РЕБ, один генератор та одну станцію супутникового зв'язку", - йдеться у звіті військового командування.

На Времівському напрямку росармія здійснила 6 наступальних дій неподалік Трудового, Костянтинопільського та Сухих Ялів. 4 атаки вже було відбито, ще триває 1 бій.

На Оріхівському напрямку окупанти намагаються просунутись поблизу Новоандріївки. Воїни ЗСУ відбили 1 ворожий штурм, ще тривають 3 бої.

У Генштабі додали, що російські загарбники завдали авіаційного удару по районах н.п. Лобкове та Новоандріївка.

На Придніпровському напрямку росіяни 3 рази зазнавали поразки, коли атакували оборонні ЗСУ.

У Генштабі додали, що на інших напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.

Нагадаємо, вранці у Генштабі ЗСУ інформували, що протягом минулої доби, 7 листопада, на фронті загалом відбулось 147 бойових зіткнень. Як уточнили в Силах оборони, найбільше окупанти тиснули на Курахівському напрямку.

Додамо, за даними українського військового командування, за минулу добу, 7 листопада, Сили оборони ліквідували ще 1580 російських загарбників, а також знищили 9 танків, 49 ББМ та 32 артсистеми ворога.

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