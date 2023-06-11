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ЗСУ просунулися у Донецькій області: оновлена карта бойових дій

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Україна, Неділя 11 червня 2023 16:01
ЗСУ просунулися у Донецькій області: оновлена карта бойових дій Фото: ЗСУ просунулися у Донецькій області (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Українські військові звільнили від російських окупантів село Благодатне у Донецькій області. Захисники просунулися на Запорізькому напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту бойових дій Deepstate.

Бійці 68 окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша сьогодні, 11 червня, заявили, що деокупували село Благодатне. Населений пункт розташований на заході Донецької області, поблизу адмінмежі з Запорізькою областю.

скриншот deepstatemap

Сухопутні сили ЗСУ підтвердили успіхи українських військ. Захисникам також вдалося взяти у полон російських солдатів..

"Загарбники опирались до останнього, але не витримали натиску нестримних росомах! У ході операції вдалося взяти в полон російських військових", - йдеться у повідомленні.

Військові зазначають, що отримана від полонених інформація допоможе в подальшій деокупації української землі.

Українські сили продовжують просуватися на Запорізькому напрямку. Аналітики Deepstate зазначають, що на Бахмутському, Авдіївському та інших напрямках ситуація не змінна, а на південному сході України посилюють бої.

Зокрема, за даними Deepstate, точаться активні бої південніше населеного пункту Лобкове, а також по лінії Степове-Рівнопіль-Макарівка.

ЗСУ просунулися у Донецькій області: оновлена карта бойових дій

скриншот deepstatemap

Ситуація на фронті

Українські військові сьогодні заявили про звільнення села Благодатне у Донецькій області. Також, за словами речника Східного напрямку Сергія Череватого, ЗСУ за минулу добу просунулися на 1400 метрів на різних ділянках Бахмутського напрямку.

При цьому офіційно військове та політичне командування заявляє, що контрнаступ України ще не почався. Росія своєю чергою стверджує, що Україна наступає на декількох напрямках, але не заявляє про свою втрату територій.

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