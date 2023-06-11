ВСУ продвинулись в Донецкой области: обновлена карта боевых действий

Украинские военные освободили от российских оккупантов село Благодатное в Донецкой области. Защитники продвинулись на Запорожском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту боевых действий Deepstate.

Бойцы 68-й отдельной егерской бригады имени Олексы Довбуша сегодня, 11 июня, заявили, что деоккупировали село Благодатное. Населенный пункт расположен на западе Донецкой области, вблизи админграницы с Запорожской областью.

скриншот deepstatemap

Сухопутные силы ВСУ подтвердили успехи украинских войск. Защитникам также удалось взять в плен российских солдат.

"Захватчики противились до последнего, но не выдержали натиска безудержных росомах! В ходе операции удалось взять в плен российских военных", - говорится в сообщении.

Военные отмечают, что полученная от пленных информация поможет в дальнейшей деоккупации украинской земли.

Украинские силы продолжают продвигаться на Запорожском направлении. Аналитики Deepstate отмечают, что на Бахмутском, Авдеевском и других направлениях ситуация не меняется, а на юго-востоке Украины усиливают бои.

В частности, по данным Deepstate, ведутся активные бои южнее населенного пункта Лобково, а также по линии Степное-Ровнополь-Макаровка.

скриншот deepstatemap

Ситуация на фронте

Украинские военные сегодня заявили об освобождении села Благодатное в Донецкой области. Также, по словам спикера Восточного направления Сергея Череватого, ВСУ за минувшие сутки продвинулись на 1400 метров на разных участках Бахмутского направления.

При этом официально военное и политическое командование заявляет, что контрнаступление Украины еще не началось. Россия в свою очередь утверждает, что Украина наступает на нескольких направлениях, но не заявляет о своей потере территорий.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.