ua ru
Сб, 10 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Просунулись на 1400 метрів. Череватий розповів про успіхи ЗСУ на Бахмутському напрямку

Новость на русском →
Субота 10 червня 2023 11:47
Просунулись на 1400 метрів. Череватий розповів про успіхи ЗСУ на Бахмутському напрямку Фото: Сергій Череватий, речник Східного угруповання військ ЗСУ (Арміяinform.com.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Збройні сили України продовжують досягати успіхів на Бахмутському напрямку. Протягом доби нашим воїнам вдалось просунутись до 1400 метрів на різних ділянках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова речника Сил оборони України Східного напрямку Сергія Череватого в ефірі телемарафону.

За словами речника, наші воїни контратакують, користуючись тим, що ворог проводив ротацію. Тим часом ворог також намагається бити й по наших підрозділах:

  • завдано 8 авіаударів;
  • здійснено близько 330 обстрілів ствольною й реактивною артилерією.

"Загалом відбулось шість боєзіткнень, в ході яких нашими Силами оборони знищено 138 окупантів, 236 зазнали поранень, одного взяли в полон", - додав Череватий.

Під час зіткнень наші військові знищили:

  • самохідну артилерійську установку "Гвоздика";
  • 3 бронеавтомобілі;
  • гаубицю Д-30;
  • зенітну гармату С-60;
  • безпілотний апарат ZALA;
  • 8 складів боєприпасів;
  • 7 автомобілів, які підвозили ворогу зброю та боєприпаси.

Як відзначив Череватий, росіяни намагаються вибудувати свою оборону й паралельно контратакувати позиції наших героїв, однак, всі спроби зазнали невдачі.

Просунулись на 1400 метрів. Череватий розповів про успіхи ЗСУ на Бахмутському напрямку

Фото: ситуація на Бахмутському напрямку станом 09.06 о 01.12 (deepstatemap)

Ситуація на Бахмутському напрямку

В останні тижні на Бахмутському напрямку було помітне посилення бойових дій. Окупаційні сили зуміли захопити більшу частину території Бахмута, але ЗСУ здійснили успішні наступальні дії на флангах.

На всіх напрямках противник проводить авіаційні налети, здійснює обстріли артилерією та мінометами. Тим не менш, їхні цілі залишаються недосяжними. Українські військові успішно відбивають атаки.

Також на напрямку росіяни стягують резерви й намагаються утримати займані позиції.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Бахмут Війна в Україні
NEWS
Росія атакувала Україну ракетами та дронами: що відомо про наслідки
Росія атакувала Україну ракетами та дронами: що відомо про наслідки
DAILY
"Розстріляли, зґвалтували, а тепер затопили". Як Херсон потерпає від повені після підриву ГЕС
Анастасія Рокитна, Віталій Носач "Розстріляли, зґвалтували, а тепер затопили". Як Херсон потерпає від повені після підриву ГЕС