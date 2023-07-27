ЗСУ просунулися біля Старомайорського та атакують під Бахмутом

Він зазначив, що українські війська продовжують наступальні операції на трьох напрямках фронту, а саме на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках. Українські воїни закріплюються на досягнутих рубежах, працюють артилерією по виявлених цілях противника.

"У районі Старомайорського мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах. Водночас ворог продовжує чинити потужний опір, здійснює переміщення підрозділів, активно застосовує резерви", - заявив речник.

скриншот deepstatemap.live

Також ЗСУ ведуть наступальні дії північніше та південніше Бахмута.

Крім того, Сили оборони України стримують наступ російських військ на Куп'янському та Лиманському напрямках.

"Ворог чинить потужний опір, застосовує резерви, зазнає значних втрат. Тривають важкі бої. Протягом минулої доби відбулось 28 бойових зіткнень", - додав Ковальов.

Наступ ЗСУ

Нагадаємо, цього тижня Сили оборони України повідомили про успіхи у районі Старомайорського. Нашим захисникам вдалося просунутися на 500 метрів вздовж лінії фронту. Крім того, президент України Володимир Зеленський натякнув на успіхи українських військ. Він додав, що новини будуть згодом.

При цьому видання The New York Times зазначає, що ЗСУ посилюють наступ у Запорізькій області. Захисники хочуть перерізати окупантам "сухопутний шлях" до Криму.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.