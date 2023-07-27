RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

ВСУ продвинулись возле Старомайорского и атакуют под Бахмутом

Фото: ВСУ наступают на трех направлениях (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские военные продолжают атаки в районе Бахмута. Также наши защитники продвинулись в районе села Старомайорское Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Генерального штаба ВСУ Андрея Ковалева в эфире телемарафона.

Он отметил, что украинские войска продолжают наступательные операции на трех направлениях фронта, а именно на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях. Украинские воины закрепляются на достигнутых рубежах, работают артиллерией по выявленным целям противника.

"В районе Старомайорского имели успех, закрепляются на достигнутых рубежах. В то же время враг продолжает оказывать мощное сопротивление, осуществляет перемещение подразделений, активно применяет резервы", - заявил спикер.

скриншот deepstatemap.live

Также ВСУ ведут наступательные действия севернее и южнее Бахмута.

Кроме того, Силы обороны Украины сдерживают наступление российских войск на Купянском и Лиманском направлениях.

"Враг оказывает мощное сопротивление, применяет резервы, несет значительные потери. Продолжаются тяжелые бои. За прошедшие сутки произошло 28 боевых столкновений", - добавил Ковалев.

Наступление ВСУ

Напомним, на этой неделе Силы обороны Украины сообщили об успехах в районе Старомайорского. Нашим защитникам удалось продвинуться на 500 метров вдоль линии фронта. Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский намекнул на успехи украинских войск. Он добавил, что новости будут позже.

При этом издание The New York Times отмечает, что ВСУ усиливают наступление в Запорожской области. Защитники хотят перерезать оккупантам "сухопутный путь" в Крым.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы УкраиныГенштаб ВСУВойна в УкраинеВойна России против УкраиныКонтрнаступление ВСУ