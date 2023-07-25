ua en ru
Вт, 25 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Силах оборони розкрили деталі просування у районі Старомайорського

Новость на русском →
Вівторок 25 липня 2023 13:10
У Силах оборони розкрили деталі просування у районі Старомайорського Ілюстративне фото: ЗСУ просунулися у районі Старомайорського в Донецькій області (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Українські військові просунулись на 500 метрів вздовж лінії фронту у районі Старомайорського Донецької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Об’єднаного прес-центру Сил оборони України Таврійського напрямку майора Валерія Шершня.

Він повідомив, що українські штурмовики мали черговий успіх у районі Старомайорського. Там вони просунулись вздовж лінії фронту від пів кілометра.

У Силах оборони розкрили деталі просування у районі Старомайорського

Окрім того, наші військові мають просування до 750 м у глибину противника.

Контрнаступ ЗСУ

У Генштабі повідомляли, що наші військові продовжують вести наступальну операцію на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках. Вони закріплюються на досягнутих рубежах.

При цьому наші захисники продовжують стримувати наступ росіян на Куп'янському та Лиманському напрямках.

Зазначимо, що загарбники відійшли з позицій в районі Андріївки Донецької області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донецька область Контрнаступ ЗСУ
NEWS
У Силах оборони розкрили деталі просування у районі Старомайорського
У Силах оборони розкрили деталі просування у районі Старомайорського
DAILY
За крок від фронту. Як Куп’янськ тримає оборону та пам’ятає жахи російської окупації
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна За крок від фронту. Як Куп’янськ тримає оборону та пам’ятає жахи російської окупації