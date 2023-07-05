ЗСУ просунулися біля Бахмута та Авдіївки: карти боїв DeepState

Українські військові останнім часом просунулися на трьох напрямках у районі Бахмута та Авдіївки Донецької області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карти DeepState.
Головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний розповів, що його дратують коментарі про те, що контрнаступ відбувається повільніше, ніж очікувалося.
"Це не шоу, яке весь світ дивиться і на яке робить ставки або щось таке. Щодня, кожен метр дається кров'ю", - заявив головнокомандувач.
Незважаючи на багаторівневу лінію оборони росіян, українські військові ведуть активні наступальні операції на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямах. За останній тиждень ЗСУ звільнили ще 9 кв. км на схід та 28,4 кв. км на півдні.
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