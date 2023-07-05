UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

ЗСУ просунулися біля Бахмута та Авдіївки: карти боїв DeepState

Фото: ЗСУ просунулися біля Бахмута та Авдіївки (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Українські військові останнім часом просунулися на трьох напрямках у районі Бахмута та Авдіївки Донецької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карти DeepState.

Так, підрозділам ЗСУ вдалося взяти під контроль територію довжиною до 800 метрів площею близько 0,61 кв. км на північ від Досвідченого. Таким чином, вдасться дещо знизити тиск окупантів на Авдіївку та зміцнити південний фланг українських військ.

Також згідно з звітом DeepState, українські військові дещо просунулися на схід на північ від Бахмута і вийшли на південну околицю села Берхівка. Крім того, ЗСУ значно наблизилися до західної околиці Кліщіївки, що на південь від Бахмута Донецької області.

Літній контрнаступ ЗСУ

Головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний розповів, що його дратують коментарі про те, що контрнаступ відбувається повільніше, ніж очікувалося.

"Це не шоу, яке весь світ дивиться і на яке робить ставки або щось таке. Щодня, кожен метр дається кров'ю", - заявив головнокомандувач.

Незважаючи на багаторівневу лінію оборони росіян, українські військові ведуть активні наступальні операції на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямах. За останній тиждень ЗСУ звільнили ще 9 кв. км на схід та 28,4 кв. км на півдні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ВСУВторгнення Росії до України