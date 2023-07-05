ВСУ продвинулись возле Бахмута и Авдеевки: карты боев DeepState

Так, подразделениям ВСУ удалось взять под контроль территорию протяженностью до 800 метров площадью около 0,61 кв. км севернее Опытного. Таким образом, удастся несколько снизить давление оккупантов на Авдеевку и укрепить южный фланг украинских войск.

Также согласно отчету DeepState, украинские военные несколько продвинулись на восток севернее Бахмута и вышли на южную окраину села Берховка. Кроме того, ВСУ значительно приблизились к западной окраине Клещиевки, что южнее Бахмута Донецкой области.

Летнее контрнаступление ВСУ

Главнокомандующий Вооруженными силами Валерий Залужный рассказал, что его раздражают комментарии о том, что контрнаступление происходит медленнее, чем ожидалось.

"Это не шоу, которое весь мир смотрит и на которое делает ставки или что-нибудь такое. Каждый день, каждый метр дается кровью", - заявил главнокомандующий.

Несмотря на многоуровневую линию обороны россиян, украинские военные ведут активные наступательные операции на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях. За последнюю неделю ВСУ освободили еще 9 кв. км к востоку и 28,4 кв. км на юге.