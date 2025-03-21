ЗСУ просунулися у Бєлгородській області, ворог тисне на 4-х напрямках: карти ISW

Сили оборони України нещодавно просунулися у Бєлгородській області. Разом з тим фіксується просування російських окупантів поблизу Торецька, Покровська, Великої Новосілки, а також у Курській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на новий звіт американського Інституту вивчення війни ( ISW ).

Операція ЗСУ в Росії

Сили оборони України нещодавно незначно просунулися в західній частині Бєлгородської області. Як показують геолокаційні кадри, опубліковані 19 березня, ЗСУ просунулися на північний захід від Прилісся (на північний захід від міста Бєлгород уздовж міжнародного кордону).

Російські "воєнкори" опублікували карти, які підтверджують просування ЗСУ у полі на південний захід від Демидівки (на північ від Прилісся), вказуючи на те, що українські сили нещодавно просунулися в цьому районі.

Також російські блогери стверджували, що ЗСУ просунулися до околиць Липців (на південний захід від Прилісся), але не захопили Липці чи Демидівку. При цьому в ISW зазначають, що підтверджень таких заяв наразі немає.

Один російський "воєнкор" розповідав, що ЗСУ частково оточили Демидівку з півдня, але інший блогер відкидав заяви про те, що Сили оборони України просунулися поблизу цього населеного пункту. Аналітики теж не бачили підтвердження таких повідомлень.

19 і 20 березня російські "воєнкор" стверджували, що ЗСУ продовжували атакувати на північний захід від Бєлгорода вздовж міжнародного кордону поблизу Демидівки, Графівки, Прелісся та Липців.

Російські джерела ISW зазначили, що ЗСУ використовують у цьому районі велику кількість безпілотників, у тому числі на оптоволокні, і що українські сили знищили міст біля Графівки, щоб ускладнити логістику для путінських військ.

Російське інсайдерське джерело стверджувало, що військове командування РФ розгортає резервні частини до міжнародного кордону для захисту від українських атак.

20 березня у Генштабі ЗСУ повідомили, що українські війська знищили російський командний пункт біля Демидівки Бєлгородської області.

Також в українському військовому командуванні розповіли, що підрозділи 3-ї мотострілецької дивізії РФ використовували командний пункт для планування та ведення бойових дій проти ЗСУ у Сумській області.

Війська РФ просунулися у Курській області. Геолокаційні кадри, опубліковані 19 березня, показують, що російські війська просунулися на півночі Рубанщини (на захід від Суджі) та в лісистій місцевості на південний схід від Гоголівки (безпосередньо на захід від Рубанщини).

19 і 20 березня війська РФ продовжували атакувати решти позицій ЗСУ у Курській області та вели обстріли поблизу Басівки Сумської області.

Схід України. Операція РФ №1 - Харківська область

20 березня російські окупанти продовжували наступальні дії на Харківському напрямку, але не просунулися. Війська РФ 19 і 20 березня атакували поблизу Глибокого та Вовчанська.

Речник Харківського угруповання військ ЗСУ Павло Шамшин 20 березня повідомив, що весняна погода суттєво впливає на інтенсивність російських штурмів на Харківському напрямку, причому теплі погодні умови дозволяють росіянам довше залишатися на лінії фронту, хоча багнистий ґрунт часто ускладнює пересування.

Також Шамшин зазначив, що чисельність угруповання військ РФ у районі Харківської області вздовж українсько-російського кордону залишається незмінною, окупанти відповнюють втрати в цьому районі та залишаються налаштованими на створення "буферної зони" вздовж міжнародного кордону.

Операція РФ №2 - Луганська область

20 березня російські загарбники продовжували наступати на Куп'янському напрямку, але просунутися не змогли. 19 і 20 березня війська РФ атакували в районі Кіндрашівки, Дворічної, Кам'янки та Петропавлівки.

Український військовий оглядач Костянтин Машовець заявив, що ЗСУ контратакують під Дворічною (на північ від Куп'янська).

Машовець також розповів, що нещодавно російські окупанти створили новий плацдарм вздовж дороги Кам'янка - Колодязі (на північний схід від Лиману).

20 березня війська РФ продовжували наступати на напрямку Борової, але не просунулися. 19 і 20 березня російські загарбники атакували біля Загризового.

Речник української бригади, яка діє на напрямку Борової, повідомив 20 березня, що росіяни розгортають невеликі піхотні підрозділи для постійного наступу на цьому напрямку. Речник зазначив, що через удари українських безпілотників окупанти втрачають значну кількість бронетехніки та протитанкової зброї, і що зараз ворог рідко використовує бронетехніку на цьому напрямку.

20 березня російські окупанти продовжили наступати на Лиманському напрямку, але не просунулися. 19 і 20 березня війська РФ атакували в районі Ямполівки, Іванівки та в напрямку Новомихайлівки, Нове і Зеленої Долини.

Операція РФ №3 - Донецька область

20 березня російські загарбники продовжували наступати на Сіверському напрямку, але не змогли просунутися. Війська РФ 19 і 20 березня атакували в районі Білогорівки та Верхньокам'янського.

20 березня російські окупанти продовжували наступальні дії на напрямку Часового Яру, але не просунулися. 19 і 20 березня війська РФ наступали біля самого Часового Яру, коло Міньківки, Новомаркового, в напрямку Олександро-Шултиного та біля Ступочок.

На оприлюднених 20 березня кадрах видно як ЗСУ відбивають російську механізовану атаку розміром у щонайменше посилений взвод у напрямку Часого Яру.

Російські загарбники нещодавно просунулися на Торецькому напрямку. Геолокаційні кадри, опубліковані 19 березня, показують, що війська РФ просунулися на північний захід у північній частині Торецька.

19 і 20 березня російські окупанти атакували біля самого Торецька, коло Дружби, Кримського, Дачного та Диліївки.

19 і 20 березня російські "воєнкори" заявили, що путінські війська намагаються перерізати українське матеріально-технічне забезпечення поблизу Торецька та захопити контроль над дорогами, якими ЗСУ в'їжджають у Торецьк і виїжджають з нього.

Один російський блогер стверджував, що нещодавнє просування військ РФ поблизу колишнього піонерського табору "Березка" в західній частині Торецька ускладнить спроби ЗСУ евакуювати та поповнити позиції за допомогою вантажних безпілотників і бронетехніки.

Російські окупанти нещодавно просунулися на Покровському напрямку. Як показують опубліковані 19 і 20 березня геолокаційні кадри, війська РФ просунулися до траси Т-0504 Покровськ - Костянтинівка на захід від Водяного Другого (на схід від Покровська) і до вулиці Нова на півночі Шевченка (на південь від Покровська).

Російські загарбники наступали біля Тарасівки, коло н.п. Єлизаветівка, Олександропіль, Пантелеймонівка, Промінь, Зелене Поле, Новоторецьке, поблизу Лисівки, Новоукраїнки, Котлиного, Звірового, Удачного, Успенівки, Преображенки та в напрямку Сергіївки 19 і 20 березня.

20 березня речник ОСУВ "Хортиця" майор Віктор Трегубов повідомив, що Покровськ залишається найактивнішим напрямком на східному фронті, і що росіяни намагаються відновити інтенсивність і продовжити наступальні дії в цьому районі.

Також Трегубов додав, що ворожі солдати виснажені, і що війська РФ відчувають невизначену нестачу живої сили та техніки.

Заступник командира українського танкового батальйону, що діє на Покровському напрямку, повідомив, що ситуація на Покровському напрямку дещо покращилася, оскільки російська піхота в основному атакує на мотоциклах і баггі.

Заступник командира також зазначив, що росіяни не використовують бронетехніку через успішні удари українських безпілотників у цьому районі, а також що ЗСУ стабілізували район та час від часу контратакують.

20 березня війська РФ продовжили наступальні дії в районі Курахового, але просунутися не змогли. 19 і 20 березня російські окупанти атакували в районі Костянтинополя, Розлива та Багатиря.

Нещодавно російські загарбники просунулися у напрямку Великої Новосілки. Геолокаційні кадри, опубліковані 19 березня, показують, що війська РФ просунулися вздовж вулиці Степова у східній частині Новосілки (на південний захід від Великої Новосілки).

Війська РФ атакували біля Бурлацького, Привільного та у напрямку Новополя 19 і 20 березня.

Російський "воєнкор" стверджував, що ЗСУ контратакували біля Веселого (на північний захід від Великої Новосілки) і поблизу Новодарівки (на південний захід від Великої Новосілки).

Український військовий оглядач Костянтин Машовець 20 березня повідомив, що просування росіян у напрямку Великої Новосілки значно сповільнилося. Він зазначив, що підрозділи 40-ї та 336-ї морських піхотних бригад РФ стають менш боєздатними через значні втрати особового складу.

"Південна вісь"

Ані українські, ані російські джерела ISW не повідомляли про бої на Гуляйпольському напрямку 20 березня.

20 березня війська РФ продовжили атакувати на заході Запорізької області, але не просунулися. 19 і 20 березня російські окупанти наступали в районі Новоандріївки, Лобкового, Степового, Малих Щербаків, Щербаків та Новоданилівки.

Ані українські, ані російські джерела експертів ISW не повідомляли про бої на Херсонському напрямку 20 березня.

Ситуація на фронті

Як повідомляли у Генеральному штабі ЗСУ у вечірньому зведенні 20 березня, з початку доби на фронті відбулося 156 бойових зіткнень.

У Силах оборони України зазначили, що найбільш активно російські окупанти діяли на Покровському напрямку, де протягом дня ворог здійснив понад 50 штурмів.

Додамо, 18 березня керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко розповів, що військове командування РФ перекинуло певні сили до кордону з Україною в Бєлгородській області. При цьому Сили оборони України нівелювали загрозу.

Тут варто також нагадати, що 18 березня російські "воєнкори" почали писати про те, що ЗСУ нібито прорвали кордон і зайшли на територію Бєлгородської області. Й після цього в мережі також з'явилися чутки про те, що в Красноярузькому районі Бєлгородської області нібито була оголошена евакуація.

Крім того, у звіті експертів ISW раніше повідомлялося, що ЗСУ просунулися в Бєлгородській області на південь і південний захід від Демидівки (вздовж міжнародного кордону на північний захід від міста Бєлгород). Про це, зокрема, свідчили геолокаційні кадри від 18 та 19 березня.