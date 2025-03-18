Росія стягнула війська до кордону в Бєлгородській області: ЗСУ дали відсіч

Російських солдатів перекинули до кордону з Україною в Бєлгородській області. Українські захисники нівелювали загрозу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Центру протидії дезінформації при РНБО Андрія Коваленка в Telegram .

"Звичайно, у таких випадках Сили оборони діють і нівелюють загрози для території України. І так відбувається в прикордонних на різних ділянках фронту", - розповів Коваленко.

Він зазначив, що Україна зафіксувала стягування російських військ до кордону в Бєлгородській області. Також там діяли ворожі диверсійно-розвідувальні групи.

Чутки про наступ ЗСУ

Нагадаємо, сьогодні, 18 березня, російські воєнкори почали писати про те, що українські захисники нібито прорвали кордон і зайшли на територію Бєлгородської області.

Після цього в мережі з'явилися чутки про те, що в Красноярузькому районі Бєлгородської області нібито оголошено евакуацію.

Офіційної інформації про такий прорив немає. Водночас губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков скаржився на "складну" обстановку на території Бєлгородської області.

Зі свого боку керівник ЦПД Андрій Коваленко зазначав, що Росії вигідно нагнітати ситуацію перед переговорами президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним.

Варто зауважити, що українські захисники продовжують операцію в Курській області. Сьогодні вони відбили 12 атак ворога.

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