На фронті відбулося понад 150 боїв. Генштаб розповів, де ворог атакує найбільше

На фронті станом на вечір 20 березня відбулося 156 бойових зіткнень. Найбільш активно ворог діє на Покровському напрямку, де протягом дня ворог здійснив 51 наступальну дію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

За даними Генштабу, від початку доби відбулося 156 бойових зіткнень, противник завдав два ракетних і 67 авіаційних ударів, застосував три ракети і скинув 96 КАБів.

Крім того, росіяни застосували 1067 дронів-камікадзе, здійснили 4702 обстріли населених пунктів і позицій українських військ.

На Харківському напрямку ворог 11 разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у бік населених пунктів Кіндрашівка, Мала Шапківка, Глибоке та Вовчанськ.

Шість атак ворога відбили українські захисники на Куп'янському напрямку в районах Піщаного, Іванівки, Кругляківки, Загризового, а також у напрямках Петропавлівки.

Сімнадцять атак загарбників зупинили українські воїни в напрямках Нового, Новомихайлівки та поблизу Ямполівки, Копанок, Надії на Лиманському напрямку. П'ять бойових зіткнень тривають досі.

На Сіверському напрямку противник здійснив три наступальні дії в районі Білогорівки, а також у напрямках Верхньокам'янського та Івано-Дар'ївки, два бої тривають досі.

На Краматорському напрямку наші захисники відбили три спроби загарбників просунутися вперед у районах Миньківки, Ступочок та в напрямку Олександро-Шультиного.

На Торецькому напрямку окупанти сьогодні 24 рази штурмували позиції наших захисників поблизу Дачного, Дружби та Торецька. Сили оборони стійко стримують натиск і відбили 22 штурми, два бойові зіткнення досі тривають.

Інтенсивно атакує противник українських захисників на Покровському напрямку. Протягом дня ворог здійснив 51 наступальну дію. Найбільша активність російських окупантів зберігається в районах населених пунктів Пантелеймонівка, Олександропіль, Зелене Поле, Тарасівка, Єлизаветівка, Новоторецьке, Луч, Лисівка, Покровськ, Звєрєве, Котлине, Вдале, Преображенка та Андріївка, а також у напрямках Муравки та Котлярівки. Досі тривають шість бойових зіткнень.

Сьогодні на цьому напрямку наші воїни ліквідували 139 окупантів і поранили 106. Знищено три бойові броньовані машини, два розвідувальні безпілотники "Supercam" та один "Zala", шість автомобілів, вісім пунктів управління БПЛА, три мотоцикли, одну гармату та один ворожий міномет. Також значно пошкоджено танк, автомобіль і пункт управління БПЛА.

На Новопавлівському напрямку українські підрозділи відбили 12 атак у напрямку Шевченка та в районах Вільного Поля, Костянтинополя і Розливу. Досі триває три бойові зіткнення.

На Гуляйпільському напрямку ворог завдав ударів некерованими ракетами по Новополю та Гуляйполю.

На Оріхівському напрямку російські загарбники чотири рази йшли вперед на позиції наших захисників у районах Щербаків та Степового.

На Придніпровському напрямку ворог активних наступальних дій не проводив.

На Курському напрямку українські захисники відбивають сім атак загарбників, загалом наразі вже зафіксовано 16 бойових зіткнень. Ворог завдав 16 авіаційних ударів, скинувши 24 керовані бомби по населених пунктах і позиціях Сил оборони. Крім того, здійснив 278 артилерійських обстрілів, зокрема чотири з реактивної системи залпового вогню.