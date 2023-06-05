ЗСУ просунулись на Запорізькому напрямку: карти боїв від ISW

Збройні сили України проснунулися на Запорізькому напрямку і, ймовірно, в деяких місцях прорвали першу лінію оборони росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW)

Ситуація в Луганській та Харківській областях

Повідомляється, що 4 червня російські війська провели невдалу розвідку на північний схід від Харкова. Український Генштаб повідомив, що російська диверсійно-розвідувальна група здійснила невдалу спробу прорвати українську оборону біля Зеленого (34 км на північний схід від Харкова).

Українські військові повідомили, що російські війська намагаються відновити ініціативу на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна та підсилюють свої війська вздовж лінії фронту Луганськ-Харків.

Командувач Східного угруповання військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський повідомив, що російські війська намагаються відновити наступальні дії поблизу Масютівки (13 км на північний схід від Куп’янська), Новоселівського та Куземівки (16 км на північний захід від Сватового), Макіївки (23 км на північний захід від Кремінної), Білогорівки ( 13 км на південь від Кремінної), та Спірного (27 км на південь від Кремінної).

Сирський додав, що російські війська підсилюють свої позиції десантно-штурмовими підрозділами "Шторм Z", які укомплектовані засудженими. Український Генштаб повідомив, що російські війська розгорнули групу з 500 засуджених для посилення невстановленого підрозділу, який діє в Харківській області, і майже 100 з них українські війська поранили артилерійським вогнем.

Українські та російські сили стверджували, що 4 червня досягли обмежених територіальних здобутків на лінії Куп’янськ-Сватове. Сирський заявив, що українські сили успішно просунулися на 400 метрів у невизначеному районі на сватівському напрямку та звільнили значну ділянку Іванівського лісу.

Російські джерела стверджували, що російські війська перетнули річку Оскіл і захопили Новомлинськ (21 км на північний схід від Куп’янська), але відзначили відсутність фото- чи відеодоказів цього стверджуваного просування.

У Генштабі України повідомили, що українські війська відбили російські атаки на Новоселівське, а Міноборони Росії стверджує, що російські війська відбили українські диверсійно-розвідувальні групи поблизу Берестового (20 км на північний захід від Сватового), Андріївки (14 км на захід від Сватового), та Новоселівського.

4 червня російські війська продовжили наступ на південь від Кремінної. Український Генштаб повідомив, що російські війська безуспішно атакували Білогорівку та Спірне. Російський агрегатор новин стверджував, що російські та українські сили вступили в бій на трасі Р-66 поблизу Кремінної.

Бої на Донбасі

4 червня російські війська здійснили обмежені наземні атаки в районі Бахмута. Український Генштаб повідомив, що російські війська провели невдалі наступальні операції поблизу Іванівського та Білої Гори (12 км на південний захід від Бахмута).

Російський військовий блогер стверджував, що російські сили вели наземні атаки на Іванівському напрямку, а українські сили проводили штурмові операції поблизу Залізнянського (9 км на північний захід від Бахмута).

Речник Східного угруповання військ України полковник Сергій Череватий повідомив, що група "Вагнера" продовжує відступати з Бахмута, а на зміну їм приходять регулярні російські підрозділи ВДВ. Секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що співвідношення втрат російських військ і українських у Бахмуті становило 7,5 : 1.

Російські джерела стверджували, що 4 червня українські війська проводили наступальні дії поблизу Авдіївки. Російські "воєнкори" стверджували, що російські війська відбили українські наземні атаки поблизу Опитного (3 км на південний захід від Авдіївки) та Водяного (7 км на південний захід від Авдіївки).

Деякі російські джерела стверджували, що українські війська увійшли до Водяного, а деякі російські військові блогери спростовували це твердження. Український Генштаб повідомив, що російські війська не проводили наступальних дій під Авдіївкою.

4 червня російські війська здійснили обмежені наземні атаки поблизу Мар’їнки. Генштаб України повідомив, що українські війська відбили всі російські наземні атаки поблизу Мар’їнки. Міністерство оборони Росії заявило, що чеченський спецназ "Ахмат" продовжує наступальні дії на Мар’їнському напрямку.

Російський військовий блогер стверджував, що підрозділи "Ахмата" та підрозділи 5-ї окремої мотострілецької бригади (1-й армійський корпус) за артилерійської підтримки 150-ї мотострілецької дивізії (8-а загальновійськова армія Південного військового округу) проводили штурм Мар’їнки, а українські сили намагалися провести контратаку в Мар'їнці.

Російські джерела стверджували, що українські сили здійснили наземні атаки на півдні Донецької області 4 червня. Російські військові блогери стверджували, що українські сили здійснили наземні атаки поблизу Павлівки (2 км на південний захід від Вугледара) та Микільського (3 км на південний схід від Вугледара). Інший "воєнкор" охарактеризував українські атаки під Павлівкою та Микільським як невдалу розвідкубоєм.

"Південна вісь"

Українські війська здійснили локальні наземні атаки та, як повідомляється, досягли обмежених тактичних успіхів у західній частині Донецької та східній Запорізькій областях 4 червня.

Геолокаційні кадри, опубліковані 4 червня, показують, що механізовані українські сили просувалися обмежено на північний схід від Рівнополя. Російські військові блогери стверджували, що українські сили наступали в напрямку Приютного (15 км на південний захід від Великої Новосілки) та Макаріївки (в межах 4 км на південний захід від Великої Новосілки) і захопили Новодарівку (14 км на південний захід від Великої Новосілки) та Нескучне (2 км на південний захід від Великої Новосілки).

Деякі російські "воєнкори" стверджували, що українські війська прорвали першу лінію російської оборони та просунулися в цьому районі на від 500 метрів до 3 кілометрів. На момент написання цієї статті немає візуальних доказів цих звітів. Формула цих звітів свідчить про те, що російські війська також втратили свої позиції в Левадному (18 км на південний захід від Великої Новосілки), хоча незрозуміло, чи це нещодавня подія, чи це сталося раніше.

На кадрах, опублікованих 2 червня, видно, як артилерійські підрозділи української артилерійської бригади ведуть вогонь по російських позиціях поблизу Старомоєрського, приблизно за 7 км на південь і 7 км на південний схід від Нескучного та Рівнополя відповідно.

Деякі військові блогери також стверджували, що українські війська здійснили обмежені контратаки біля Малої Токмачки (28 км на південний схід від Гуляйполя), і що російські сили завдали авіаударів по атакуючим українським силам поблизу Гуляйполя.

Російські "воєнкори" стверджували, що російський добровольчий батальйон "Восток" і частини 5-ї загальновійськової армії (СВО) успішно оборонялися від подальшого наступу українців. Російські джерела здебільшого стверджували, що українські локалізовані контратаки були розвідувальними операціями.

Українські війська продовжували обстріли прифронтових і тилових районів півдня України. Російські джерела стверджували, що 3 червня російська ППО перехопила українські ракети, націлені на Бердянськ і Мелітополь.

Російські джерела також стверджували, що 4 червня українські війська завдали додаткових ударів у Запорізькій області: поблизу Мелітополя, на північний схід від Мелітополя в районі Чернігівки та поблизу лінії фронту поблизу Вербового та Пологів.

Окупаційний глава Криму Сергій Аксьонов заявив, що російські системи протиповітряної оборони та радіоелектронної боротьби 3 червня знищили або вивели з ладу дев'ять українських БПЛА, націлених на Джанкой та Крим.

Ситуація на фронті станом на 4 червня

Росіяни продовжують зосереджувати зусилля на повній окупації Луганської та Донецької областей. За добу ЗСУ відбили в цих областях 23 російських атаки.

Станом на ранок було відомо про майже 210 тисяч знищених росіян. За останню добу Сили оборони ліквідували 470 загарбників та 20 артилерійських систем.

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