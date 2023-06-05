ВСУ продвинулись на Запорожском направлении: карты боев от ISW

Вооруженные силы Украины пробудились на Запорожском направлении и, вероятно, в некоторых местах прорвали первую линию обороны россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Ситуация в Луганской и Харьковской областях

Сообщается, что 4 июня российские войска провели неудачную разведку северо-восточнее Харькова. Украинский Генштаб сообщил, что российская диверсионно-разведывательная группа предприняла неудачную попытку прорвать украинскую оборону возле Зеленого (34 км к северо-востоку от Харькова).

Украинские военные сообщили, что российские войска пытаются возобновить инициативу на линии Купянск-Сватово-Кременная и усиливают свои войска вдоль линии фронта Луганск-Харьков.

Командующий Восточной группировкой войск ВСУ генерал-полковник Александр Сырский сообщил, что российские войска пытаются возобновить наступательные действия вблизи Масютовки (13 км северо-восточнее Купянска), Новоселовского и Куземовки (16 км северо-западнее Сватового), Макеевки (23 км к северо-западу от Кременной), Белогоровки (13 км к югу от Кременной), и Спорного (27 км к югу от Кременной).

Сырский добавил, что российские войска усиливают свои позиции десантно-штурмовыми подразделениями "Шторм Z", укомплектованными осужденными. Украинский Генштаб сообщил, что российские войска развернули группу из 500 осужденных для усиления неустановленного подразделения, действующего в Харьковской области, и около 100 из них украинские войска ранили артиллерийским огнем.

Украинские и российские силы утверждали, что 4 июня достигли ограниченных территориальных достижений на линии Купянск-Сватово. Сырский заявил, что украинские силы успешно продвинулись на 400 метров в неопределенном районе на сватовском направлении и освободили значительный участок Ивановского леса.

Российские источники утверждали, что российские войска пересекли реку Оскол и захватили Новомлынск (21 км северо-восточнее Купянска), но отметили отсутствие фото- или видеодоказательств этого утверждаемого продвижения.

В Генштабе Украины сообщили, что украинские войска отбили российские атаки на Новоселовское, а Минобороны России утверждает, что российские войска отбили украинские диверсионно-разведывательные группы вблизи Берестового (20 км северо-западнее Сватового), Андреевки (14 км западнее Сватового), и Новоселовского.

4 июня русские войска продолжили наступление к югу от Кременной. Украинский Генштаб сообщил, что российские войска безуспешно атаковали Белогоровку и Спорное. Российский агрегатор новостей утверждал, что российские и украинские силы вступили в бой на трассе Р-66 вблизи Кременной.

Бои на Донбассе

4 июня российские войска совершили ограниченные наземные атаки в районе Бахмута. Украинский Генштаб сообщил, что российские войска провели неудачные наступательные операции вблизи Ивановского и Белой Горы (12 км к юго-западу от Бахмута).

Российский военный блоггер утверждал, что российские силы вели наземные атаки на Ивановском направлении, а украинские силы проводили штурмовые операции вблизи Железнянского (9 км к северо-западу от Бахмута).

Представитель Восточной группировки войск Украины полковник Сергей Череватый сообщил, что группа "Вагнера" продолжает отступать из Бахмута, а на смену им приходят регулярные российские подразделения ВДВ. Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что соотношение потерь российских войск и украинских в Бахмуте составило 7,5:1.

Российские источники утверждали, что 4 июня украинские войска проводили наступательные действия вблизи Авдеевки. Российские "военкоры" утверждали, что российские войска отразили украинские наземные атаки вблизи Опросного (3 км к юго-западу от Авдеевки) и Водяного (7 км к юго-западу от Авдеевки).

Некоторые российские источники утверждали, что украинские войска вошли в Водяное, а некоторые российские военные блоггеры опровергали это утверждение. Украинский Генштаб сообщил, что российские войска не предпринимали наступательных действий под Авдеевкой.

4 июня российские войска совершили ограниченные наземные атаки вблизи Марьинки. Генштаб Украины сообщил, что украинские войска отразили все российские наземные атаки вблизи Марьинки. Министерство обороны России заявило, что чеченский спецназ "Ахмат" продолжает наступательные действия на Марьинском направлении.

Российский военный блоггер утверждал, что подразделения "Ахмата" и подразделения 5-й отдельной мотострелковой бригады (1-й армейский корпус) при артиллерийской поддержке 150-й мотострелковой дивизии (8-я общевойсковая армия Южного военного округа) проводили штурм Марьинки, украинские силы пытались провести контратаку в Марьинке

Российские источники утверждали, что украинские силы совершили наземные атаки на юге Донецкой области 4 июня. Российские военные блоггеры утверждали, что украинские силы совершили наземные атаки вблизи Павловки (2 км юго-западнее Угледара) и Никольского (3 км юго-восточнее Угледара). Другой "военкор" охарактеризовал украинские атаки под Павловкой и Никольским как неудачную разведкубоем.

"Южная ось"

Украинские войска совершили локальные наземные атаки и, как сообщается, достигли ограниченных тактических успехов в западной части Донецкой и восточной Запорожской областей 4 июня.

Геолокационные кадры, опубликованные 4 июня, показывают, что механизированные украинские силы продвигались ограниченно к северо-востоку от Ровно. Российские военные блоггеры утверждали, что украинские силы наступали в направлении Приютного (15 км юго-западнее Великой Новоселки) и Макарьевки (в пределах 4 км юго-западнее Великой Новоселки) и захватили Новодаровку (14 км юго-западнее Великой Новоселки) и Нескучное (2 км юго-западнее Великой Новоселки).

Некоторые российские "военкоры" утверждали, что украинские войска прорвали первую линию российской обороны и продвинулись в этом районе от 500 метров до 3 километров. На момент написания этой статьи отсутствуют визуальные доказательства этих отчетов. Формула этих отчетов свидетельствует о том, что российские войска также потеряли свои позиции в Левадном (18 км юго-западнее Великой Новоселки), хотя непонятно, это недавнее событие или это произошло раньше.

На кадрах, опубликованных 2 июня, видно, как артиллерийские подразделения украинской артиллерийской бригады ведут огонь по российским позициям вблизи Старомоерского, примерно в 7 км к югу и 7 км к юго-востоку от Нескучного и Ровно соответственно.

Некоторые военные блоггеры также утверждали, что украинские войска совершили ограниченные контратаки возле Малой Токмачки (28 км юго-восточнее Гуляйполя), и что российские силы нанесли авиаудары по атакующим украинским силам вблизи Гуляйполя.

Российские "военкоры" утверждали, что российский добровольческий батальон "Восток" и части 5-й общевойсковой армии (СВО) успешно оборонялись от дальнейшего наступления украинцев. Российские источники в большинстве своем утверждали, что украинские локализованные контратаки были разведывательными операциями.

Украинские войска продолжали обстрелы прифронтовых и тыловых районов юга Украины. Российские источники утверждали, что 3 июня российское ПВО перехватило украинские ракеты, нацеленные на Бердянск и Мелитополь.

Российские источники также утверждали, что 4 июня украинские войска нанесли дополнительные удары в Запорожской области: вблизи Мелитополя, северо-восточнее Мелитополя в районе Черниговки и вблизи линии фронта вблизи Вербового и Родов.

Оккупационный глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что российские системы противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы 3 июня уничтожили или вывели из строя девять украинских БПЛА, нацеленных на Джанкой и Крым.

Ситуация на фронте по состоянию на 4 июня

Россияне продолжают сосредотачивать усилия на полной оккупации Луганской и Донецкой областей. За сутки ВСУ отразили в этих областях 23 российских атаки.

По состоянию на утро было известно о почти 210 тысячах уничтоженных россиян. За последние сутки Силы обороны ликвидировали 470 захватчиков и 20 артиллерийских систем.

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