Ситуація на фронті сьогодні 4 червня

Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на повній окупації Луганської та Донецької областей. Протягом доби російські військові здійснили 23 атаки, проте всі вони були відбиті підрозділами сил оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Атаки ворога

Сьогодні вночі противник застосував крилаті ракети повітряного базування Х-101/Х-555 та іранські ударні БпЛА “Shahed-136/131”.

За уточненою інформацією, силами та засобами повітряних командувань, у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України, знищено 4 із 6 крилатих ракет Х-101/Х-555 та 6 із 8 ударних БпЛА "Shahed-136/131".

Загалом протягом доби ворог завдав 7 ракетних та 25 авіаційних ударів, здійснив близько 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціям наших військ та населеним пунктам.

За даними штабу, в результаті ворожої атаки є постраждалі серед цивільного населення, пошкоджено приватні житлові будинки, заклади освіти, інша цивільна та адміністративна інфраструктура.

"Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України й надалі залишається високою", - наголосили в Генштабі.

Ситуація на фронтах

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах.

Цієї доби ворог здійснив невдалу спробу проникнення ДРГ через ДК України в районі населеного пункту Зелене Харківської області, також завдав ракетного удару в районі Вовчанськ та авіаційних ударів в районах Івашки, Огірцеве, Гатище Харківської області.

Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Карповичі Чернігівської області; Зноб-Новгородське, Шевченкове, Бруски, Олександрівка, Садки, Басівка, Грабовське Сумської області, а також Івашки, Уди, Червона Зоря, Гоптівка, Красне, Зелене, Стариця, Огірцеве, Гатище, Плетенівка, Вовчанськ, Караїчне, Бударки та Чугунівка в Харківській області.

На Куп’янському напрямку протягом доби противник вів марні наступальні дії поблизу Новоселівського Луганської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Колодязне, Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Довгеньке, Кутьківка, Дворічна, Западне, Кислівка, Котлярівка, Табаївка, Берестове Харківської області та Новоселівське Луганської області.

На Лиманському напрямку протягом доби противник вів даремні наступальні дії в районі Білогорівки Луганської області. Артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів, що поряд з лінією зіткнення Макіївка, Невське, Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське, Торське, Спірне, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку противник вів наступальні дії в районі Іванівського, успіху не мав. Завдав авіаційних ударів в районах Васютинське, Торецьк, Північне Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали райони населених пунктів Васюківка, Оріхово-Василівка, Хромове, Часів Яр, Іванівське, Ступочки, Предтечине, Біла Гора, Диліївка та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник наступальних дій не проводив.

Завдав авіаційного удару в районі Авдіївки.

Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Авдіївка, Первомайське та Карлівка Донецької області.

На Мар’їнському напрямку цієї доби противник вів наступальні дії в районі міста Мар’їнка, проте, наші захисники відбили усі 16 атак противника. Водночас ворог завдав авіаційного удару в межах населеного пункту Мар’їнка. Здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Гостре, Мар’їнка, Побєда Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог здійснив обстріли населених пунктів, що межують з лінією бойового зіткнення, в тому числі: Вугледар, Пречистівка та Новоукраїнка Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Завдав авіаційних ударів в районах Берислав, Веселе Херсонської області.

Здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Вільне Поле, Зелене Поле, Новопіль, Темирівка Донецької області; Ольгівське, Малинівка, Гуляйполе, Залізничне, Мала Токмачка, Новоандріївка, Степове та Кам'янське Запорізької області; Козацьке, Тягинка, Іванівка, Дніпровське, Кізомис Херсонської області та місто Херсон.

Втрати ворога

Авіація сил оборони за добу завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу РФ.

До того ж українськими військовими було знищено 1 ворожий розвідувальний БпЛА.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 2 райони зосередження озброєння та військової техніки, склад боєприпасів, 2 зенітно-ракетних комплекси та 2 станції радіоелектронної боротьби противника.

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