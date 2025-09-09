ЗСУ просунулись на Сумському напрямку, армія РФ готується до штурму Покровська: карти ISW

Українським військам вдалось просунулися на півночі Сумської області. Армія РФ продовжує наступальні операції на Покровському напрямку, також там присутні невизначені підрозділи морської піхоти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Українські війська нещодавно просунулися на півночі Сумської області. Український військовий спостерігач Костянтин Машовець заявив 8 вересня, що українські війська повернули собі Безсалівку (на північний захід від міста Суми).

Російські мілблогери стверджували, що українські війська контратакували поблизу Олексіївки, Андріївки та Новокостянтинівки (усі на північ від міста Суми).

8 вересня російські війська продовжили наступальні операції на півночі Харківської області, але не просунулися вперед.

Начальник штабу українського розвідувального батальйону, що діє на півночі Харківської області, повідомив, що російські війська продовжують атакувати невеликими вогневими групами на харківському напрямку та давно не використовують важку техніку, вони помірно активні та намагаються просуватися до українських позицій, але українські безпілотники заважають.

Армія РФ продовжила наступальні операції на Куп'янському напрямку, але безрезультатно.

Російський мілблогер стверджував, що російські війська просунулися на північний захід Куп'янська та на захід від Степової Новоселівки, але підтверджень цьому нема.

Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 8 вересня, свідчать про те, що українські війська нещодавно просунулися у східному Зарічному на Лиманському напрямку.

Українська бригада, яка діяла на Лиманському напрямку, повідомила, що російські війська зазнають великих втрат, і що російське військове командування часто змушене вводити свіжі підкріплення розміром з роту з укомплектованістю понад 90 відсотків. Українські війська іноді нейтралізують російську роту менш ніж за тиждень.

Армія РФ продовжила наступальні операції на Сіверському напрямку, але не просунулася вперед.

Натомість їм вдалось просунутись в тактичному районі Костянтинівка-Дружківка.

Російські мілблогери стверджували, що російські війська запускають керовані бомби по Краматорську (на північ від Дружівки) та в основному цілять по промисловій зоні міста.

Військові РФ продовжили наступальні операції на Покровському напрямку, але підтвердженого прогресу не досягли.

Заступник командира українського батальйону, що діяв на Покровському напрямку, 8 вересня повідомив, що російські війська зазвичай здійснюють атаки від одного до п'яти солдатів, але іноді до 10 солдатів під прикриттям рослинності, просуваючись вздовж вітрозахисних смуг, насаджень та сільських доріг. Російські безпілотники постійно перебувають на відстані 15-20 кілометрів у безпосередньому тилу. Також спостерігаються невизначені підрозділи морської піхоти в цьому районі.

Машовець повідомив, що російське військове командування, ймовірно, готується до штурму Покровська.

Російські війська не досягли підтвердженого прогресу на сході та заході Запорізької області попри всі зусилля.

Командир української бригади, що діє на запорізькому напрямку, повідомив, що інтенсивність російських атак у західній Запорізькій області зменшилася, але російські війська використовують багато безпілотників.

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі 8 вересня заявив, що Запорізька атомна електростанція (ЗАЕС) залишається вкрай нестабільною, працює лише одна з семи основних ліній електропередач, а резерв охолодження реактора знизився до 13,4 метра. Система охолодження ЗАЕС вийде з ладу, якщо її резерв охолодження знизиться до 12 метрів.