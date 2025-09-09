ВСУ продвинулись на Сумском направлении, армия РФ готовится к штурму Покровска: карты ISW

Украинским войскам удалось продвинуться на севере Сумской области. Армия РФ продолжает наступательные операции на Покровском направлении, также там присутствуют неопределенные подразделения морской пехоты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

Украинские войска недавно продвинулись на севере Сумской области. Украинский военный наблюдатель Константин Машовец заявил 8 сентября, что украинские войска вернули себе Безсаловку (к северо-западу от города Сумы).

Российские милблогеры утверждали, что украинские войска контратаковали вблизи Алексеевки, Андреевки и Новоконстантиновки (все к северу от города Сумы)[21].

8 сентября российские войска продолжили наступательные операции на севере Харьковской области, но не продвинулись вперед.

Начальник штаба украинского разведывательного батальона, действующего на севере Харьковской области, сообщил, что российские войска продолжают атаковать небольшими огневыми группами на харьковском направлении и давно не используют тяжелую технику, они умеренно активны и пытаются продвигаться к украинским позициям, но украинские беспилотники мешают.

Армия РФ продолжила наступательные операции на Купянском направлении, но безрезультатно.

Российский милблогер утверждал, что российские войска продвинулись на северо-запад Купянска и на запад от Степной Новоселовки, но подтверждений этому нет.

Геолокационные видеозаписи, опубликованные 8 сентября, свидетельствуют о том, что украинские войска недавно продвинулись в восточном Заречном на Лиманском направлении.

Украинская бригада, которая действовала на Лиманском направлении, сообщила, что российские войска несут большие потери, и что российское военное командование часто вынуждено вводить свежие подкрепления размером с роту с укомплектованностью более 90 процентов. Украинские войска иногда нейтрализуют российскую роту менее чем за неделю.

Армия РФ продолжила наступательные операции на Северском направлении, но не продвинулась вперед.

Зато им удалось продвинуться в тактическом районе Константиновка-Дружковка.

Российские милблогеры утверждали, что российские войска запускают управляемые бомбы по Краматорску (к северу от Дружевки) и в основном целят по промышленной зоне города.

Военные РФ продолжили наступательные операции на Покровском направлении, но подтвержденного прогресса не достигли.

Заместитель командира украинского батальона, действовавшего на Покровском направлении, 8 сентября сообщил, что российские войска обычно осуществляют атаки от одного до пяти солдат, но иногда до 10 солдат под прикрытием растительности, продвигаясь вдоль ветрозащитных полос, насаждений и сельских дорог. Российские беспилотники постоянно находятся на расстоянии 15-20 километров в непосредственном тылу. Также наблюдаются неопределенные подразделения морской пехоты в этом районе.

Машовец сообщил, что российское военное командование, вероятно, готовится к штурму Покровска.

Российские войска не достигли подтвержденного прогресса на востоке и западе Запорожской области , несмотря на все усилия.

Командир украинской бригады, действующей на запорожском направлении, сообщил, что интенсивность российских атак в западной Запорожской области уменьшилась, но российские войска используют много беспилотников.

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси 8 сентября заявил, что Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) остается крайне нестабильной, работает только одна из семи основных линий электропередач, а резерв охлаждения реактора снизился до 13,4 метра. Система охлаждения ЗАЭС выйдет из строя, если ее резерв охлаждения снизится до 12 метров.