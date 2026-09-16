ВСУ прорвались вперед на Донбассе и отбросили россиян под Купянском, - ISW

Силы обороны Украины смогли улучшить свои позиции на поле боя в Донецкой и Харьковской областях. Более того, они успешно сорвали несколько новых наступательных операций российских захватчиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

Ситуация на фронте в Харьковской области

14 и 15 сентября российские войска продолжали штурмовые действия на Купянском и Боровском направлениях, однако не смогли продвинуться вперед.

Украинские военные проводили контратаки и оттесняли противника. По данным источника, связанного с Западной группировкой войск РФ, 15 сентября ВСУ атаковали российские выступы к северу и юго-востоку от Купянска.

Российские войска пытаются уменьшить украинский плацдарм юго-восточнее Купянска на фоне ухудшения их положения вблизи города.

Спикер Объединенных сил ВСУ полковник Виктор Трегубов 15 сентября сообщил, что оккупанты усилили активность вдоль левого берега Оскола, в частности в районе Кившаровского направления. Там они пытаются сузить территорию, которую удерживают украинские военные.

По словам Трегубова, российские подразделения в большинстве своем не могут закрепиться на правом берегу Оскола ближе к Купянску и постепенно теряют там территорию. Он также отметил, что в ближайшие недели РФ, вероятно, не располагает достаточными ресурсами для масштабного наступления. В то же время ситуация может измениться, если российское командование перебросит на это направление дополнительные силы.

На Купянском направлении российские войска в последнее время усилили наступательные действия, однако заметного продвижения не имеют. По оценке аналитиков, осенние условия могут способствовать дальнейшей стабилизации линии фронта.

Ситуация на фронте в Донецкой области

В то же время украинские военные продвинулись вперед на юго-западе от Доброполья. В частности, геолокационные кадры, обнародованные 14 сентября, свидетельствуют о продвижении ВСУ в юго-западной части Белицкого к северу от Покровска.

Кроме того, украинские силы могли продвинуться или сохранить свои позиции в западной части населенного пункта, несмотря на заявления российской стороны о якобы продвижении своих войск.

Также геолокационные видео подтверждают удары российских войск по украинским позициям к западу от Нового Донбасса, расположенного к востоку от Доброполья. Это, в свою очередь, может свидетельствовать о том, что украинские силы продвинулись в этом районе или продолжают удерживать занимаемые позиции.

Как известно, 15 сентября украинские военные впервые официально подтвердили проведение контрнаступательной операции против российского выступа к северо-западу от Лимана.

Так, командующий 3-м армейским корпусом ВСУ бригадный генерал Андрей Белецкий заявил, что украинские силы проводят операцию "Вивальди", направленную против российских позиций к северу от Лимана.

"Украинская операция "Вивальди" достигла важной в оперативном плане цели - срыва усилий России по широкому окружению Украинского крепостного пояса", - подчеркнули аналитики.

Ситуация на других участках фронта

14 и 15 сентября российские войска продолжали штурмовые действия восточнее Славянска, в частности в районе Кривой Луки и в направлении Николаевки, однако продвинуться вперед не смогли.

В эти же дни оккупанты атаковали вблизи Константиновки, юго-западнее города и в направлении Дружковки. В то же время подтвержденного продвижения российских войск на этих участках не зафиксировано.

На Гуляйпольском направлении российские войска также продолжали наступательные действия 14 и 15 сентября, но безуспешно. Тем временем украинские силы недавно продвинулись или сохранили занимаемые позиции на западе Запорожской области. Российские подразделения при этом проводили ограниченные атаки к западу от Орехова.