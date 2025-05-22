ЗСУ "прорвали" повітряний щит РФ: мінус три ЗРК і центр управління (відео)

Як зазначили у відомстві, оператори роти "Чарлі" 14-го окремого полку БпАК СБС у взаємодії з 15-ю бригадою артилерійської розвідки "Чорний ліс" виявили та уразили три російські ЗРК, а також командно-штабну машину зенітно-ракетного дивізіону.

Було уражено:

"Тор" (невстановленої модифікації) - радіус перехоплення повітряних цілей до 15 км;

"Бук-М3" (знищено) - найсучасніша модифікація, радіус перехоплення до 70 км;

С-300 - призначений знищувати авіацію та перехоплювати крилаті і балістичні ракети на відстані до 200 км.

"Противник використовує ЗРК різного радіуса дії, щоб вибудувати ешелоновану оборону від українських літаків, ракет та БПЛА на певній ділянці фронту", - сказано у повідомленні.

Варто зауважити, що виведення з ладу командно-штабної машини паралізує або значно ускладнює противнику управління зенітно-ракетним дивізіоном, а також створює вразливі зони у його повітряному просторі.