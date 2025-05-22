ЗСУ "прорвали" повітряний щит РФ: мінус три ЗРК і центр управління (відео)

Сили безпілотних систем знищили ешелоновану систему ППО противника на Донецькому напрямку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Сил Безпілотних Систем Збройних Сил України.
Як зазначили у відомстві, оператори роти "Чарлі" 14-го окремого полку БпАК СБС у взаємодії з 15-ю бригадою артилерійської розвідки "Чорний ліс" виявили та уразили три російські ЗРК, а також командно-штабну машину зенітно-ракетного дивізіону.
Було уражено:
"Противник використовує ЗРК різного радіуса дії, щоб вибудувати ешелоновану оборону від українських літаків, ракет та БПЛА на певній ділянці фронту", - сказано у повідомленні.
Варто зауважити, що виведення з ладу командно-штабної машини паралізує або значно ускладнює противнику управління зенітно-ракетним дивізіоном, а також створює вразливі зони у його повітряному просторі.
Раніше ми писали про те, що ЗСУ завдали удару по російському зенітно-ракетному комплексу "Оса" на Вугледарському напрямку. Це послабило здатність противника захищати свої позиції від повітряних атак.
А ось на Вовчанському напрямку українські військові успішно знищили точку злету ворожих дронів, дві антени зв’язку та комплекс відеоспостереження "Муром-М", який ворог намагався замаскувати під шпаківню.
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